F.A.C.C.T. сообщил о нацеленной на участников спецоперации схеме мошенничества
F.A.C.C.T. сообщил об использовании новой схемы мошенничества, которая нацелена на участников спецоперации и их семьи. По данным компании, злоумышленники обманывают их, представляясь медсестрами из приграничных регионов и волонтерами.
Для этого мошенники используют сайты знакомств и соцсети. Во время переписки с участниками спецоперации и их близкими сообщается фейковая информация о единовременных выплатах от партии «Единая Россия» и направляется ссылка на вредоносное приложение для Android.
«Организаторы преступной схемы рекомендуют использовать для позиционирования Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, а также Белгородскую, Брянскую, Курскую и Ростовскую области, Краснодарский край», – уточнили в F.A.C.C.T.
Для поиска потенциальных жертв среди родственников и знакомых бойцов злоумышленники используют тематические местные Telegram-чаты, посвященные поддержке участников спецоперации и сборам помощи для фронта. Если собеседник прямо сообщает или намекает, что участвует в спецоперации, мошенник после разговора на отвлеченные темы упоминает, что брат накануне якобы получил выплату от «Единой России» в 100 000 руб.
После этого злоумышленник отправляет вредоносную ссылку. При переходе по ней пользователь видит страницу поддельного магазина приложений Google Play, с которой предлагается скачать приложение. В приложении скрывается замаскированный троян для Android.
От действий мошенников пострадали как минимум 230 человек, а средняя сумма хищения составила 56 000 руб. Схема используется с апреля 2024 г., общий ущерб от действий преступников составил почти 13 млн руб.