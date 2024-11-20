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F.A.C.C.T. сообщил о нацеленной на участников спецоперации схеме мошенничества

Ведомости

F.A.C.C.T. сообщил об использовании новой схемы мошенничества, которая нацелена на участников спецоперации и их семьи. По данным компании, злоумышленники обманывают их, представляясь медсестрами из приграничных регионов и волонтерами.

Для этого мошенники используют сайты знакомств и соцсети. Во время переписки с участниками спецоперации и их близкими сообщается фейковая информация о единовременных выплатах от партии «Единая Россия» и направляется ссылка на вредоносное приложение для Android.

«Организаторы преступной схемы рекомендуют использовать для позиционирования Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, а также Белгородскую, Брянскую, Курскую и Ростовскую области, Краснодарский край», – уточнили в F.A.C.C.T.

Для поиска потенциальных жертв среди родственников и знакомых бойцов злоумышленники используют тематические местные Telegram-чаты, посвященные поддержке участников спецоперации и сборам помощи для фронта. Если собеседник прямо сообщает или намекает, что участвует в спецоперации, мошенник после разговора на отвлеченные темы упоминает, что брат накануне якобы получил выплату от «Единой России» в 100 000 руб.

После этого злоумышленник отправляет вредоносную ссылку. При переходе по ней пользователь видит страницу поддельного магазина приложений Google Play, с которой предлагается скачать приложение. В приложении скрывается замаскированный троян для Android.

От действий мошенников пострадали как минимум 230 человек, а средняя сумма хищения составила 56 000 руб. Схема используется с апреля 2024 г., общий ущерб от действий преступников составил почти 13 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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