Мошенники стали устраивать видеоконференции в Zoom для обмана граждан

23 сентября Банк России также предупредил, что злоумышленники в разговоре по телефону представляются курьерами или сотрудниками маркетплейсов. Они заявляют о доставке уже оплаченного заказа. Если получатель отрицает покупку, его убеждают, что товар был оформлен в качестве подарка от знакомого. Затем они вынуждают жертву сказать код из sms или пуш-уведомления, который дает им доступ к аккаунтам банковских приложений.