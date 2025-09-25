Мошенники стали устраивать видеоконференции в Zoom для обмана граждан
Мошенники проводят видеоконференции в Zoom под видом сотрудников полиции, Минцифры и Росфинмониторинга, чтобы убедить граждан в правдивости своих слов, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
В ведомстве рассказали о конкретной ситуации, когда россиянину сообщили о взломе аккаунта, направив его в техподдержку. Там фейковый оператор подтвердил эти слова и передал жертву на следующий этап мошенничества. Преступники, «чтобы придать веса своим словам», организовали видеоконференцию и назвались представителями различных ведомств.
«И хотя мы с трудом можем представить обстоятельства, при которых экстренное межведомственное совещание проходит в публичном видеосервисе, в рассматриваемом случае спектакль сработал», – подчеркнули в УБК МВД РФ.
23 сентября Банк России также предупредил, что злоумышленники в разговоре по телефону представляются курьерами или сотрудниками маркетплейсов. Они заявляют о доставке уже оплаченного заказа. Если получатель отрицает покупку, его убеждают, что товар был оформлен в качестве подарка от знакомого. Затем они вынуждают жертву сказать код из sms или пуш-уведомления, который дает им доступ к аккаунтам банковских приложений.