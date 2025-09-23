ЦБ предупредил о мошенниках под видом курьеров маркетплейсов
Банк России сообщил о новой схеме телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются курьерами или сотрудниками маркетплейсов.
По данным регулятора, аферисты звонят гражданам и заявляют о доставке уже оплаченного заказа. Если получатель отрицает покупку, его убеждают, что товар был оформлен в качестве подарка от знакомого. Для убедительности мошенники нередко называют реальные данные: ФИО, адрес проживания или работы.
Далее жертву просят подтвердить дату и место вручения заказа, продиктовав код из SMS или пуш-уведомления. На самом деле это одноразовый пароль для входа в интернет-банк, с помощью которого злоумышленники похищают деньги со счета.
ЦБ призывает в подобных случаях немедленно прерывать разговор и ни при каких обстоятельствах не сообщать коды и персональные данные.
«Настоящие сотрудники маркетплейсов никогда не запрашивают паспортные данные, коды из SMS, данные банковской карты», – пояснили в ЦБ.
21 сентября МВД предупреждало о другой распространенной схеме мошенничества – через сайты знакомств. Там злоумышленники выманивают деньги под предлогом «непредвиденных обстоятельств» при подготовке встречи.