ЦБ предупредил о мошенниках под видом курьеров маркетплейсов

По данным регулятора, аферисты звонят гражданам и заявляют о доставке уже оплаченного заказа. Если получатель отрицает покупку, его убеждают, что товар был оформлен в качестве подарка от знакомого. Для убедительности мошенники нередко называют реальные данные: ФИО, адрес проживания или работы.