ЦБ предупредил о мошенниках под видом курьеров маркетплейсов

Ведомости

Банк России сообщил о новой схеме телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются курьерами или сотрудниками маркетплейсов.

По данным регулятора, аферисты звонят гражданам и заявляют о доставке уже оплаченного заказа. Если получатель отрицает покупку, его убеждают, что товар был оформлен в качестве подарка от знакомого. Для убедительности мошенники нередко называют реальные данные: ФИО, адрес проживания или работы.

Далее жертву просят подтвердить дату и место вручения заказа, продиктовав код из SMS или пуш-уведомления. На самом деле это одноразовый пароль для входа в интернет-банк, с помощью которого злоумышленники похищают деньги со счета.

ЦБ призывает в подобных случаях немедленно прерывать разговор и ни при каких обстоятельствах не сообщать коды и персональные данные.

«Настоящие сотрудники маркетплейсов никогда не запрашивают паспортные данные, коды из SMS, данные банковской карты», – пояснили в ЦБ.

21 сентября МВД предупреждало о другой распространенной схеме мошенничества – через сайты знакомств. Там злоумышленники выманивают деньги под предлогом «непредвиденных обстоятельств» при подготовке встречи.

