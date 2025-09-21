Газета
Общество

МВД предупредило о мошенниках на сайтах знакомств

Ведомости

МВД России рассказало, в каких ситуациях стоит проявлять осторожность при поиске партнера на сайтах знакомств. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на материалы ведомства.

МВД советует насторожиться, если собеседник живет за границей, но целенаправленно ищет партнера в определенном регионе России. С высокой вероятностью это мошенник. Наиболее распространена схема, когда злоумышленник назначает встречу, но в последний момент возникают «непредвиденные обстоятельства», например, задержание на границе. После этого мошенник просит перевести деньги для внесения залога.

«Ведомости» писали, что мошеннические схемы в 2025 г. стали более продуманными и персонализированными. Злоумышленники все чаще готовятся к общению с потенциальной жертвой, выясняя малейшие детали ее работы и жизни. Руководитель ИБ-направления «Телеком биржи» Александр Блезнеков рассказал, что в 2024 г. количество персонализированных звонков в крупных городах могло доходить до 10% от общего числа звонков от мошенников. Сейчас же их доля выросла до 30% всех звонков.

