ЦБ продлил валютные ограничения на переводы за рубеж до марта 2026 года

Граждане РФ и физлица-нерезиденты дружественных стран смогут переводить за рубеж не более $1 млн в месяц (или эквивалент в иной валюте) на счета в иностранных банках. Для переводов через системы денежных переводов сохраняется лимит $10 000 в месяц. Размер определяется по официальному курсу на дату поручения банку.