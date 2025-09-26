ЦБ продлил валютные ограничения на переводы за рубеж до марта 2026 года
Банк России продлил действующие ограничения на переводы денег за границу до 31 марта 2026 г., сообщается на сайте регулятора.
Граждане РФ и физлица-нерезиденты дружественных стран смогут переводить за рубеж не более $1 млн в месяц (или эквивалент в иной валюте) на счета в иностранных банках. Для переводов через системы денежных переводов сохраняется лимит $10 000 в месяц. Размер определяется по официальному курсу на дату поручения банку.
Нерезиденты, работающие в России, вправе переводить за границу заработную плату. Это право распространяется на граждан как дружественных, так и недружественных государств.
В ЦБ уточнили, что банки из недружественных стран могут проводить операции в рублях через корреспондентские счета в российских банках при условии, что счета плательщика и получателя открыты за пределами России.
Ограничения не касаются иностранных инвесторов, вкладывающихся в российский финансовый рынок: переводы с инвестиционных счетов типа «Ин» разрешены.
5 сентября ЦБ также продлил до марта 2026 г. ограничения на снятие наличной валюты, впервые введенные 9 марта 2022 г. после антироссийских санкций, ограничивших доступ российских банков к наличной валюте западных стран.