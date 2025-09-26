Газета
Банк России установил курс доллара на 27 сентября в размере 83,61 рубля

Банк России сохранил официальный курс доллара на 27 сентября практически без изменений и установил его в размере 83,61 руб. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Курс евро был понижен на 0,47 руб. до 97,68. Курс юаня снизился на 0,03 руб. до 11,68 руб.

24 сентября «Ведомости» писали, что Минэкономразвития существенно пересмотрело прогноз по курсу рубля. В проекте макропрогноза на 2026–2028 гг. среднегодовое значение на 2025 г. составит 86,1 руб./$, тогда как в апрельской версии ожидалось 94,3 руб./$.

Кроме того, улучшен прогноз на 2026 г. – 92,2 руб./$ вместо 100,2 руб./$. По расчетам ведомства, в 2027 г. рубль ослабнет до 95,8 руб./$, в 2028 г. – до 100,1 руб./$. До этого прогнозировалось более сильное снижение – до 103,5 и 106 руб./$ соответственно.

