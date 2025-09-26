Банк России установил курс доллара на 27 сентября в размере 83,61 рубля

Кроме того, улучшен прогноз на 2026 г. – 92,2 руб./$ вместо 100,2 руб./$. По расчетам ведомства, в 2027 г. рубль ослабнет до 95,8 руб./$, в 2028 г. – до 100,1 руб./$. До этого прогнозировалось более сильное снижение – до 103,5 и 106 руб./$ соответственно.