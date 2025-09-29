Ломбарды выдали россиянам 190 млрд рублей в первом полугодии
В первом полугодии 2025 г. объем выданных россиянам займов через ломбарды достиг 190 млрд руб., сообщает Банк России. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост произошел за счет увеличения количества заключенных договоров – их стало 9,3 млн.
Количество действующих договоров по состоянию на 30 июня увеличилось на 21% с начала года. На одного заемщика теперь приходится в среднем два активных займа, тогда как в 2024 г. этот показатель находился на уровне 1,7–1,8. Клиентская база ломбардов выросла на 12%.
По данным ЦБ, приток новых клиентов связан со снижением объема необеспеченного кредитования в банках и снижением уровня одобрения заявок в микрофинансовых организациях. Треть ломбардов фиксируют рост за счет бывших клиентов банков и микрофинансовых организаций (МФО).
Большая часть займов по-прежнему выдается под залог ювелирных изделий – 94% от общего объема. На срок до 30 дней оформляется 63% договоров. Уровень отказов в выдаче займа остается минимальным – 0,4% за первое полугодие.
Средняя полная стоимость кредита (ПСК) по займам под ювелирные изделия во II квартале снизилась на 4,7 п.п., по автозаймам – на 1,5 п.п., по иным залогам – на 36,2 п.п. При этом по автозаймам ПСК продолжает расти и достигла 77,4% годовых.
Совокупный портфель займов ломбардов увеличился за полгода на 28% и составил 94 млрд руб. При этом 85% займов были погашены клиентами, а не за счет продажи залогов. В сегменте автозаймов доля выкупа достигла 96%.
В июне ЦБ РФ сообщал, что в 2024 г. ломбарды предоставили гражданам займы на сумму 302 млрд руб., что на 25% больше, чем в 2023 г.
Основным драйвером увеличения объемов кредитования стало устойчивое повышение цен на золото. Ведь под залог золотых изделий выдается 94% всех займов. При этом количество заключенных договоров осталось на прежнем уровне – 16,6 млн за год.