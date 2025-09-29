Ломбарды выдали россиянам 190 млрд рублей в первом полугодии

Количество действующих договоров по состоянию на 30 июня увеличилось на 21% с начала года. На одного заемщика теперь приходится в среднем два активных займа, тогда как в 2024 г. этот показатель находился на уровне 1,7–1,8. Клиентская база ломбардов выросла на 12%.