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ЦБ: в 2024 году ломбарды выдали гражданам займы на 302 млрд рублей

Ведомости

В 2024 г. ломбарды предоставили гражданам займы на сумму 302 млрд руб., что на 25% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в Банке России.

Основным драйвером увеличения объемов кредитования стало устойчивое повышение цен на золото. Ведь под залог золотых изделий выдается 94% всех займов. При этом количество заключенных договоров осталось на прежнем уровне – 16,6 млн за год.

Рост цен на золото также привел к увеличению средней суммы займа: с 16 000 до 21 000 руб. Полная стоимость займов в ломбардах не превышала 120% годовых, при этом ставки существенно различаются в зависимости от вида залога. Например, по займам под залог автомобиля они традиционно ниже.

«Крупные сетевые ломбарды активно развивают цифровые каналы взаимодействия с клиентом: более половины выдают безналичные займы и принимают платежи онлайн», – поясняют в ЦБ.

Большинство заемщиков стремится погасить займ самостоятельно, чтобы вернуть себе предмет залога. Такая динамика наблюдается в 84% случаев. У небольших ломбардов, ориентированных на сохранение своей клиентской базы, эта доля еще выше.

Остальная часть займов погашается за счет реализации заложенной вещи. Если цена продажи превышает обязательства заемщика, то клиент в течение трех лет имеет право обратиться в ломбард, чтобы вернуть разницу.

6 мая ЦБ сообщал, что с начала 2025 г. выявил 1638 компаний с признаками финансовых пирамид. По данным регулятора, нелегальные кредиторы часто маскируются под ломбарды и комиссионные магазины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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