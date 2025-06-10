ЦБ: в 2024 году ломбарды выдали гражданам займы на 302 млрд рублей

Рост цен на золото также привел к увеличению средней суммы займа: с 16 000 до 21 000 руб. Полная стоимость займов в ломбардах не превышала 120% годовых, при этом ставки существенно различаются в зависимости от вида залога. Например, по займам под залог автомобиля они традиционно ниже.