ЦБ: в 2024 году ломбарды выдали гражданам займы на 302 млрд рублей
В 2024 г. ломбарды предоставили гражданам займы на сумму 302 млрд руб., что на 25% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в Банке России.
Основным драйвером увеличения объемов кредитования стало устойчивое повышение цен на золото. Ведь под залог золотых изделий выдается 94% всех займов. При этом количество заключенных договоров осталось на прежнем уровне – 16,6 млн за год.
Рост цен на золото также привел к увеличению средней суммы займа: с 16 000 до 21 000 руб. Полная стоимость займов в ломбардах не превышала 120% годовых, при этом ставки существенно различаются в зависимости от вида залога. Например, по займам под залог автомобиля они традиционно ниже.
«Крупные сетевые ломбарды активно развивают цифровые каналы взаимодействия с клиентом: более половины выдают безналичные займы и принимают платежи онлайн», – поясняют в ЦБ.
Большинство заемщиков стремится погасить займ самостоятельно, чтобы вернуть себе предмет залога. Такая динамика наблюдается в 84% случаев. У небольших ломбардов, ориентированных на сохранение своей клиентской базы, эта доля еще выше.
Остальная часть займов погашается за счет реализации заложенной вещи. Если цена продажи превышает обязательства заемщика, то клиент в течение трех лет имеет право обратиться в ломбард, чтобы вернуть разницу.
6 мая ЦБ сообщал, что с начала 2025 г. выявил 1638 компаний с признаками финансовых пирамид. По данным регулятора, нелегальные кредиторы часто маскируются под ломбарды и комиссионные магазины.