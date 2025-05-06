ЦБ с начала 2025 года выявил 1638 компаний с признаками финансовых пирамид
В I квартале 2025 г. Банк России выявил 2780 субъектов с признаками нелегальной деятельности. Это на 56% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
У 1638 из них были признаки финансовых пирамид. У 897 – признаки нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг. А у еще 236 – признаки нелегальных кредиторов.
«За I квартал по инициативе Банка России было заблокировано более 5200 подобных ресурсов», – пояснил регулятор.
Традиционно наибольшую опасность представляют псевдоинвестиционные интернет-проекты, которые маскируются под финансовые пирамиды или нелегальных брокеров. Эти проекты часто носят краткосрочный характер, предлагая минимальные первоначальные взносы. Организаторы активно используют для их продвижения сайты, страницы в соцсетях и Telegram-каналы.
По данным ЦБ, почти все выявленные пирамиды действовали через псевдоинвестиционные интернет-проекты, включая платформы в соцсетях и мессенджерах. Мошенники предлагают вкладывать деньги в различные инвестиционные планы, обещая фиксированную доходность на определенный срок. Такие предложения создают у потенциальных жертв иллюзию надежности, сравнимой с банковскими депозитами.
Наиболее распространенные виды мошеннических предложений:
Инвестиции в зарубежную и местную недвижимость;
вложения в криптовалюты, криптоактивы, драгоценные металлы и сырьевые товары;
участие в бизнесах с якобы быстрой окупаемостью;
реже встречались необычные варианты, например, псевдоинвестиции в аренду пауэрбанков.
Нелегальные брокеры и форекс-дилеры, по данным ЦБ, работают исключительно в интернете, предлагают торговлю с плечом и чаще всего используют криптовалюту или иностранные бумаги.
А кредиторы без лицензии обычно маскируются под ломбарды и комиссионки.
17 февраля ЦБ разработал сервис о компаниях с признаками нелегальной деятельности. Он позволяет автоматизировать получение актуальной информации из банковского списка таких организаций.