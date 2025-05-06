ЦБ с начала 2025 года выявил 1638 компаний с признаками финансовых пирамид

По данным ЦБ, почти все выявленные пирамиды действовали через псевдоинвестиционные интернет-проекты, включая платформы в соцсетях и мессенджерах. Мошенники предлагают вкладывать деньги в различные инвестиционные планы, обещая фиксированную доходность на определенный срок. Такие предложения создают у потенциальных жертв иллюзию надежности, сравнимой с банковскими депозитами.