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ЦБ с начала 2025 года выявил 1638 компаний с признаками финансовых пирамид

Ведомости

В I квартале 2025 г. Банк России выявил 2780 субъектов с признаками нелегальной деятельности. Это на 56% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

У 1638 из них были признаки финансовых пирамид. У 897 – признаки нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг. А у еще 236 – признаки нелегальных кредиторов.

«За I квартал по инициативе Банка России было заблокировано более 5200 подобных ресурсов», – пояснил регулятор.

Традиционно наибольшую опасность представляют псевдоинвестиционные интернет-проекты, которые маскируются под финансовые пирамиды или нелегальных брокеров. Эти проекты часто носят краткосрочный характер, предлагая минимальные первоначальные взносы. Организаторы активно используют для их продвижения сайты, страницы в соцсетях и Telegram-каналы.

По данным ЦБ, почти все выявленные пирамиды действовали через псевдоинвестиционные интернет-проекты, включая платформы в соцсетях и мессенджерах. Мошенники предлагают вкладывать деньги в различные инвестиционные планы, обещая фиксированную доходность на определенный срок. Такие предложения создают у потенциальных жертв иллюзию надежности, сравнимой с банковскими депозитами.

Наиболее распространенные виды мошеннических предложений:

  • Инвестиции в зарубежную и местную недвижимость;

  • вложения в криптовалюты, криптоактивы, драгоценные металлы и сырьевые товары;

  • участие в бизнесах с якобы быстрой окупаемостью;

  • реже встречались необычные варианты, например, псевдоинвестиции в аренду пауэрбанков.

Нелегальные брокеры и форекс-дилеры, по данным ЦБ, работают исключительно в интернете, предлагают торговлю с плечом и чаще всего используют криптовалюту или иностранные бумаги.

А кредиторы без лицензии обычно маскируются под ломбарды и комиссионки.

17 февраля ЦБ разработал сервис о компаниях с признаками нелегальной деятельности. Он позволяет автоматизировать получение актуальной информации из банковского списка таких организаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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