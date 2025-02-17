ЦБ разработал сервис о компаниях с признаками нелегальной деятельности
Был разработан новый веб-сервис, предоставляющий и хранящий сведения о компаниях с признаками нелегальной деятельности, сообщил Центробанк. Как пояснил регулятор, он позволяет автоматизировать получение актуальной информации из банковского списка таких компаний.
Сам сервис работает на публичном API, называется «Warning list API v1.0». Сервис предоставляет данные в структурированном виде типа JSON (подходит для фильтрации в таблицах). Работает на основе методов, схожих с устройством Telegram-бота, где перед командой устанавливается символ «/», а затем вставляется функция, как например «search». API находится в публичном доступе.
«Сервис поможет настроить мост для обмена информацией с участниками финансового рынка и другими пользователями списка. Внедрение этой технологии дает возможность компаниям наладить работу со списком в удобном для них формате», – подчеркивает регулятор.
Что такое API
API (Application Programming Interface) – это интерфейс программирования приложений. Это набор правил и инструментов, которые позволяют разным программам взаимодействовать друг с другом. API может быть:
• Публичным (открытым) – доступен всем (например, API Telegram Bot).
• Приватным (закрытым) – используется только внутри компании.
• Партнерским – доступен ограниченному кругу пользователей по соглашению
Сам список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке также находится в открытом доступе и представляет собой список юридических лиц и дату добавления в реестр. В карточке каждой компании из списка размещены: юридическое лицо, дата внесения, код страниц сайтов в интернете, а также признаки – финансовая пирамида, нелегальное участие в торговле ценных бумаг и т.д. Компания вправе обжаловать свое внесение в список.
20 сентября 2024 г. Банк России объявил о запуске сервиса «Знай своего клиента» (ЗСК) для получения данных об уровне риска индивидуальных предпринимателей (ИП) или юридических лиц. Если компания или ИП не согласны с включением в «красную зону» (платформа ЗСК делит компании по принципу «светофора»), то они могут обратиться в ЦБ с заявлением о пересмотре такого решения, уточнили в регуляторе. Сервис начал работу с 1 октября.
Информация на ЗСК является для банков вспомогательной. Нахождение данных об ИП или юрлице на платформе не предусматривает ограничений, но банки самостоятельно оценивают добросовестность бизнеса своих клиентов с точки зрения законодательства.