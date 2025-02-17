ЦБ разработал сервис о компаниях с признаками нелегальной деятельности

20 сентября 2024 г. Банк России объявил о запуске сервиса «Знай своего клиента» (ЗСК) для получения данных об уровне риска индивидуальных предпринимателей (ИП) или юридических лиц. Если компания или ИП не согласны с включением в «красную зону» (платформа ЗСК делит компании по принципу «светофора»), то они могут обратиться в ЦБ с заявлением о пересмотре такого решения, уточнили в регуляторе. Сервис начал работу с 1 октября.