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ЦБ запустит сервис для получения данных об уровне риска ИП

Проверить компании можно будет через платформу «Знай своего клиента» с 1 октября
Максим Цуланов
Евгений Разумный / Ведомости

Банк России объявил о запуске сервиса «Знай своего клиента» (ЗСК) для получения данных об уровне риска индивидуальных предпринимателей (ИП) или юридических лиц, следует из информации на сайте регулятора.

Информацию можно будет получить по запросу. «Проверить можно как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в том числе потенциальных и действующих контрагентов», – говорится в сообщении.

Если компания или ИП не согласны с включением в «красную зону» (платформа ЗСК делит компании по принципу «светофора»), то они могут обратиться в ЦБ с заявлением о пересмотре такого решения, уточнили в регуляторе. Сервис начнет работу с 1 октября.

С июля 2022 г. в России работает антиотмывочная платформа ЦБ «Знай своего клиента». Платформа делит юрлиц и индивидуальных предпринимателей на три группы в зависимости от степени риска – по так называемому принципу «светофора». Если клиент в «красной» зоне, то банк должен незамедлительно установить запрет на проведение практически всех транзакций, «желтые» находятся под пристальным вниманием, операции с «зелеными» клиентами должны проводиться банками беспрепятственно.

Информация на ЗСК является для банков вспомогательной. Нахождение данных об ИП или юрлице на платформе не предусматривает ограничений, но банки могут самостоятельно оценивают добросовестность бизнеса своих клиентов с точки зрения законодательства.

Представитель ЦБ говорил «Ведомостям» в марте 2023 г., что регулятор пока не рассматривает возможность подключения физических лиц к антиотмывочной платформе ЗСК. Для того чтобы платформа обрабатывала данные, необходим универсальный идентификатор субъекта, а для физических лиц такого идентификатора при осуществлении платежей нет.

В апреле ЦБ и Росфинмониторинг начали тестирование сервиса «Знай своего криптоклиента». Директор по управлению портфелем проектов компании «Иннотех» (партнер платформы «Прозрачный блокчейн» от Росфинмониторинга) Илья Бушмелев говорил, что задачей тестирования является выявление связи между обычными (фиатными) и криптооперациями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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