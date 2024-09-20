ЦБ запустит сервис для получения данных об уровне риска ИП

ЦБ запустит сервис для получения данных об уровне риска ИППроверить компании можно будет через платформу «Знай своего клиента» с 1 октября
Банк России объявил о запуске сервиса «Знай своего клиента» (ЗСК) для получения данных об уровне риска индивидуальных предпринимателей (ИП) или юридических лиц, следует из информации на сайте регулятора.
Информацию можно будет получить по запросу. «Проверить можно как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в том числе потенциальных и действующих контрагентов», – говорится в сообщении.
Если компания или ИП не согласны с включением в «красную зону» (платформа ЗСК делит компании по принципу «светофора»), то они могут обратиться в ЦБ с заявлением о пересмотре такого решения, уточнили в регуляторе. Сервис начнет работу с 1 октября.
С июля 2022 г. в России работает антиотмывочная платформа ЦБ «Знай своего клиента». Платформа делит юрлиц и индивидуальных предпринимателей на три группы в зависимости от степени риска – по так называемому принципу «светофора». Если клиент в «красной» зоне, то банк должен незамедлительно установить запрет на проведение практически всех транзакций, «желтые» находятся под пристальным вниманием, операции с «зелеными» клиентами должны проводиться банками беспрепятственно.
Информация на ЗСК является для банков вспомогательной. Нахождение данных об ИП или юрлице на платформе не предусматривает ограничений, но банки могут самостоятельно оценивают добросовестность бизнеса своих клиентов с точки зрения законодательства.
Представитель ЦБ говорил «Ведомостям» в марте 2023 г., что регулятор пока не рассматривает возможность подключения физических лиц к антиотмывочной платформе ЗСК. Для того чтобы платформа обрабатывала данные, необходим универсальный идентификатор субъекта, а для физических лиц такого идентификатора при осуществлении платежей нет.
В апреле ЦБ и Росфинмониторинг начали тестирование сервиса «Знай своего криптоклиента». Директор по управлению портфелем проектов компании «Иннотех» (партнер платформы «Прозрачный блокчейн» от Росфинмониторинга) Илья Бушмелев говорил, что задачей тестирования является выявление связи между обычными (фиатными) и криптооперациями.