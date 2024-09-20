ЦБ запустит сервис для получения данных об уровне риска ИП

С июля 2022 г. в России работает антиотмывочная платформа ЦБ «Знай своего клиента». Платформа делит юрлиц и индивидуальных предпринимателей на три группы в зависимости от степени риска – по так называемому принципу «светофора». Если клиент в «красной» зоне, то банк должен незамедлительно установить запрет на проведение практически всех транзакций, «желтые» находятся под пристальным вниманием, операции с «зелеными» клиентами должны проводиться банками беспрепятственно.