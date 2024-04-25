ЦБ и Росфинмониторинг начали тестировать сервис «Знай своего криптоклиента»
«Задача, которая стоит перед нами, – это выявление связи между фиатными и криптооперациями. У кредитных организаций на текущий момент есть все возможности для работы с фиатом, но криптовалютные транзакции сейчас все равно рассматриваются отдельно», – пояснил он.
По словам Бушмелева, к проекту присоединились пять крупных банков. Тестирование продлится до конца мая, но может быть продлено на неопределенный срок в зависимости от результатов, добавил он. По итогам пилота будет сформировано «базовое понимание» необходимых действий и инструментов для банков. Также, отметил Бушмелев, тестирование позволит эффективнее наладить регулирование криптовалют.
С июля 2022 г. в России работает антиотмывочная платформа ЦБ «Знай своего клиента», к ней подключены все российские банки. Платформа делит юрлиц и индивидуальных предпринимателей на три группы в зависимости от степени риска – по так называемому принципу «светофора». Если клиент в «красной» зоне, то банк должен незамедлительно установить запрет на проведение практически всех транзакций, «желтые» находятся под пристальным вниманием, операции с «зелеными» клиентами должны проводиться банками беспрепятственно.
Также с 2021 г. в России действует сервис «Прозрачный блокчейн», который позволяет отслеживать все операции с криптовалютой и анализировать их для выявления преступлений.