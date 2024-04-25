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ЦБ и Росфинмониторинг начали тестировать сервис «Знай своего криптоклиента»

Ведомости

Банк России и Росфинмониторинг (РФМ) приступили к тестированию сервиса «Знай своего криптоклиента». Об этом сообщил директор по управлению портфелем проектов компании «Иннотех» (партнер платформы «Прозрачный блокчейн» от РФМ) Илья Бушмелев, передает РБК.

«Задача, которая стоит перед нами, – это выявление связи между фиатными и криптооперациями. У кредитных организаций на текущий момент есть все возможности для работы с фиатом, но криптовалютные транзакции сейчас все равно рассматриваются отдельно», – пояснил он.

По словам Бушмелева, к проекту присоединились пять крупных банков. Тестирование продлится до конца мая, но может быть продлено на неопределенный срок в зависимости от результатов, добавил он. По итогам пилота будет сформировано «базовое понимание» необходимых действий и инструментов для банков. Также, отметил Бушмелев, тестирование позволит эффективнее наладить регулирование криптовалют.

С июля 2022 г. в России работает антиотмывочная платформа ЦБ «Знай своего клиента», к ней подключены все российские банки. Платформа делит юрлиц и индивидуальных предпринимателей на три группы в зависимости от степени риска – по так называемому принципу «светофора». Если клиент в «красной» зоне, то банк должен незамедлительно установить запрет на проведение практически всех транзакций, «желтые» находятся под пристальным вниманием, операции с «зелеными» клиентами должны проводиться банками беспрепятственно.

Также с 2021 г. в России действует сервис «Прозрачный блокчейн», который позволяет отслеживать все операции с криптовалютой и анализировать их для выявления преступлений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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