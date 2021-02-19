В России создали сервис для отслеживания транзакций с криптовалютой
Федеральная служба по финансовому мониторингу совместно с правоохранительными органами и Академией наук разработала сервис «Прозрачный блокчейн», позволяющий отслеживать все операции с криптовалютой и анализировать их для выявления преступлений, сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
«Это даст нам возможность отслеживать эти транзакции в криптовалюте, и самое главное, мы сейчас отрабатываем признаки и критерии, которые в общем потоке транзакций могли бы нам показать, где есть преступление. Уже есть уголовные дела», — рассказал он.
По словам Чиханчина, Росфинмониторинг работает в этой области при содействии коллег из других стран, включая Финляндию, Люксембург, Лихтенштейн, Белоруссию и Мальту. Контроль за данным проектом осуществляет правительство при участии Минцифры.
Ранее, 17 февраля, Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий физические лица и компании, у которых есть право распоряжаться криптовалютой, сообщать об этом, а также об обороте средств, если их сумма за год превышает 600 тыс. руб., в налоговую. Штраф для тех, кто не будет соблюдать это требование, составит 50 тыс. руб. Кроме того, если закон в итоге одобрят, цифровую валюту фактически признают имуществом и она будет облагаться налогом.