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В России создали сервис для отслеживания транзакций с криптовалютой

Ведомости

Федеральная служба по финансовому мониторингу совместно с правоохранительными органами и Академией наук разработала сервис «Прозрачный блокчейн», позволяющий отслеживать все операции с криптовалютой и анализировать их для выявления преступлений, сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

«Это даст нам возможность отслеживать эти транзакции в криптовалюте, и самое главное, мы сейчас отрабатываем признаки и критерии, которые в общем потоке транзакций могли бы нам показать, где есть преступление. Уже есть уголовные дела», — рассказал он.

По словам Чиханчина, Росфинмониторинг работает в этой области при содействии коллег из других стран, включая Финляндию, Люксембург, Лихтенштейн, Белоруссию и Мальту. Контроль за данным проектом осуществляет правительство при участии Минцифры.

Ранее, 17 февраля, Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий физические лица и компании, у которых есть право распоряжаться криптовалютой, сообщать об этом, а также об обороте средств, если их сумма за год превышает 600 тыс. руб., в налоговую. Штраф для тех, кто не будет соблюдать это требование, составит 50 тыс. руб. Кроме того, если закон в итоге одобрят, цифровую валюту фактически признают имуществом и она будет облагаться налогом.

Ранее по теме: Законопроект о налогообложении криптовалют одобрен в первом чтении

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных