В России создали сервис для отслеживания транзакций с криптовалютой

Ранее, 17 февраля, Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий физические лица и компании, у которых есть право распоряжаться криптовалютой, сообщать об этом, а также об обороте средств, если их сумма за год превышает 600 тыс. руб., в налоговую. Штраф для тех, кто не будет соблюдать это требование, составит 50 тыс. руб. Кроме того, если закон в итоге одобрят, цифровую валюту фактически признают имуществом и она будет облагаться налогом.