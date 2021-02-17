Законопроект о налогообложении криптовалют одобрен в первом чтении

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому физические лица и компании, имеющие право распоряжаться криптовалютой, должны будут сообщать об этом, а также об обороте средств, если их сумма за год превышает 600 тыс. руб., в налоговую. Новые нормы распространяются и на иностранцев, проживающих в России или имеющих вид на жительство ней, и филиалы и представительства зарубежных компаний, созданных на территории России.