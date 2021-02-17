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Законопроект о налогообложении криптовалют одобрен в первом чтении

Ведомости

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому физические лица и компании, имеющие право распоряжаться криптовалютой, должны будут сообщать об этом, а также об обороте средств, если их сумма за год превышает 600 тыс. руб., в налоговую. Новые нормы распространяются и на иностранцев, проживающих в России или имеющих вид на жительство ней, и филиалы и представительства зарубежных компаний, созданных на территории России.

Таким образом цифровую валюту фактически признают имуществом. Облагаться налогом она будет по той же схеме.

«Сообщение о праве распоряжаться, в том числе через третьих лиц, цифровой валютой, отчет об операциях и об остатках цифровой валюты необходимо будет представить в налоговый орган не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. Первым отчетным периодом предполагается сделать 2021 г.», — говорится на сайте Госдумы. Уточняется, что порядок определения рыночной стоимости криптовалют установит Федеральная налоговая служба (ФНС).

Если человек или компания не расскажут налоговой, что имеют право распоряжаться цифровой валютой, их оштрафуют на 50 тыс. руб. В случае непредоставления отчета об операциях с криптовалютой с нарушителя взыщут 10% от суммы поступления или списания в зависимости от того, какая из них будет больше.

Штраф за неуплату налога от операций с криптовалютой составит 40% от неуплаченной суммы. При этом ФНС получит право истребовать у банков выписки по операциям на счетах граждан, кроме индивидуальных предпринимателей, и справки о переводах такой валюты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных