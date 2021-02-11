Mastercard начнет работать с криптовалютой в 2021 году

«Стейблкоины более регулируемы и надежны, чем в недавнем прошлом, [а] многим из сотен [других] находящихся в обращении цифровых активов все еще необходимо ужесточить меры соответствия, чтобы они отвечали нашим требованиям», — пояснил Дамодаран. Он отметил, что те криптовалюты, с котрыми будет работать Mastercard, клиенты смогут безбоязненно использовать не только для инвестиций, но и для транзакций. Он заверил, что в работе с выбранными криптоактивами Mastercard будет руководствоваться принципами конфиденциальности данных потребителей, обеспечивая «такой же уровень безопасности, который люди ожидают от своих кредитных карт».