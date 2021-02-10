Костин заявил о риске ухода частных инвесторов с фондового рынка в биткоин

«Мы поддерживаем идею ЦБ о необходимости защиты частного инвестора. Но важно находить баланс между регулированием и развитием рынка. Излишние ограничения могут привести к тому, что инвесторы будут искать альтернативу, будут уходить с российского рынка ценных бумаг и делать выбор в пользу менее понятных, прозрачных и надежных продуктов, будут уходить в золото, доллар, биткоин или открывать счета у иностранных брокеров, при работе с которыми они гораздо меньше защищены с правовой точки зрения», — приводит пресс-служба ВТБ слова Костина.