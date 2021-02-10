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Костин заявил о риске ухода частных инвесторов с фондового рынка в биткоин

Ведомости

Излишние ограничения для частных инвесторов в России могут привести к их уходу с российского фондового рынка, сообщила пресс-служба ВТБ со ссылкой на слова предправления банка Андрея Костина. По его словам, инвесторы будут искать альтернативу российским ценным бумагам, и найдут ее в золоте, долларе или биткоине. 

«Мы поддерживаем идею ЦБ о необходимости защиты частного инвестора. Но важно находить баланс между регулированием и развитием рынка. Излишние ограничения могут привести к тому, что инвесторы будут искать альтернативу, будут уходить с российского рынка ценных бумаг и делать выбор в пользу менее понятных, прозрачных и надежных продуктов, будут уходить в золото, доллар, биткоин или открывать счета у иностранных брокеров, при работе с которыми они гораздо меньше защищены с правовой точки зрения», — приводит пресс-служба ВТБ слова Костина. 

Он отметил, что после введенных Центробанком ограничений на продажу сложных инвестпродуктов физлицам, продажи ценных бумаг приостановлены до апреля. «Даже такие, как, например, облигации крупнейших российских банков», — подчеркнул Костин.  

По его словам, в общем портфеле привлеченных средств физлиц ВТБ, который составил 6,8 трлн руб., более 1,8 трлн руб. занимает объем инвестиционных продуктов банка. 

31 июля 2020 г. президент России Владимир Путин подписал закон о категоризации инвесторов, который разделяет участников рынка на квалифицированных и неквалифицированных. Последние не имеют доступа к ряду сложных инструментов без дополнительного тестирования, подтверждающего их знание о продуктах.

При этом в момент вступления закона в силу механизм тестирования не был разработан. Для защиты неквалифицированных инвесторов ЦБ предложил временно ограничить их возможности законодательно. 27 декабря «Ведомости» узнали, что регулятор уже разработал соответствующий законопроект.

Согласно документу, брокеры до 31 декабря 2022 г. не могут исполнять поручение клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на приобретение бумаг, не входящих в список разрешенных. К разрешенным относятся только акции компаний из котировальных списков ЦБ, ОФЗ, облигации российских компаний с высоким рейтингом, паи открытых, биржевых и интервальных ПИФов, суверенные бонды стран ЕС или ЕАЭС, Великобритании и Ирландии, а также корпоративные облигации компаний, зарегистрированных в этих странах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных