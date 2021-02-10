Костин заявил о риске ухода частных инвесторов с фондового рынка в биткоин
Излишние ограничения для частных инвесторов в России могут привести к их уходу с российского фондового рынка, сообщила пресс-служба ВТБ со ссылкой на слова предправления банка Андрея Костина. По его словам, инвесторы будут искать альтернативу российским ценным бумагам, и найдут ее в золоте, долларе или биткоине.
«Мы поддерживаем идею ЦБ о необходимости защиты частного инвестора. Но важно находить баланс между регулированием и развитием рынка. Излишние ограничения могут привести к тому, что инвесторы будут искать альтернативу, будут уходить с российского рынка ценных бумаг и делать выбор в пользу менее понятных, прозрачных и надежных продуктов, будут уходить в золото, доллар, биткоин или открывать счета у иностранных брокеров, при работе с которыми они гораздо меньше защищены с правовой точки зрения», — приводит пресс-служба ВТБ слова Костина.
Он отметил, что после введенных Центробанком ограничений на продажу сложных инвестпродуктов физлицам, продажи ценных бумаг приостановлены до апреля. «Даже такие, как, например, облигации крупнейших российских банков», — подчеркнул Костин.
По его словам, в общем портфеле привлеченных средств физлиц ВТБ, который составил 6,8 трлн руб., более 1,8 трлн руб. занимает объем инвестиционных продуктов банка.
31 июля 2020 г. президент России Владимир Путин подписал закон о категоризации инвесторов, который разделяет участников рынка на квалифицированных и неквалифицированных. Последние не имеют доступа к ряду сложных инструментов без дополнительного тестирования, подтверждающего их знание о продуктах.
Согласно документу, брокеры до 31 декабря 2022 г. не могут исполнять поручение клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на приобретение бумаг, не входящих в список разрешенных. К разрешенным относятся только акции компаний из котировальных списков ЦБ, ОФЗ, облигации российских компаний с высоким рейтингом, паи открытых, биржевых и интервальных ПИФов, суверенные бонды стран ЕС или ЕАЭС, Великобритании и Ирландии, а также корпоративные облигации компаний, зарегистрированных в этих странах.