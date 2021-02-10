Путин призвал защитить интересы граждан на фондовом рынке
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством отметил значительное увеличение числа граждан, совершающих операции на фондовом рынке в 2020 г., и в связи с этим заявил о необходимости защитить их интересы в этой сфере.
«Что касается рынка ценных бумаг, то, безусловно, мы должны подумать, и я просил вас об этом подумать, как защитить интересы граждан. Еще раз повторяю: нам ни в коем случае не нужно второе издание обманутых вкладчиков, обманутых дольщиков. Ну, условно, конечно», — сказал он.
По данным Мосбиржи, за прошлый год туда пришло почти 5 млн частных инвесторов, их общее число достигло рекордных 8,8 млн человек. В 2019 г. приток составил 1,9 млн человек. Министр финансов России Антон Силуанов в беседе с главой государства уточнил, что сейчас на Мосбирже зарегистрированы 10 млн инвесторов-физлиц, общий объем их вложений составляет 10 трлн руб.
Глава Минфина также отметил, что подобный интерес граждан к инвестициям обусловлен снижением ставок по депозитам в пандемию, а также развитием цифровых технологий, позволяющих легко открывать инвестиционные счета. Он добавил, что объем вложений на бирже растет и уже приближается к трети от общего объема депозитов в банках — 35 трлн руб.
Силуанов доложил Путину о законопроекте, который временно запрещает неквалифицированным инвесторам использовать сложные финансовые инструменты. Эта мера направлена на защиту граждан от обмана и потери средств. Ранее о разработке документа сообщил Банк России. По словам Силуанова, Госдума рассмотрит законопроект уже в марте.
Ранее сегодня ЦБ отчитался, что за 2020 г. обнаружил на финансовом рынке 1549 компаний с признаками незаконной деятельности. Из них 395 имеют признаки нелегальных форекс-дилеров.