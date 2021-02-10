Путин призвал защитить интересы граждан на фондовом рынке

«Что касается рынка ценных бумаг, то, безусловно, мы должны подумать, и я просил вас об этом подумать, как защитить интересы граждан. Еще раз повторяю: нам ни в коем случае не нужно второе издание обманутых вкладчиков, обманутых дольщиков. Ну, условно, конечно», — сказал он.