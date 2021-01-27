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Минфин поддержал ограничение доступа граждан к сложным финансовым продуктам

Ведомости

Министерство финансов поддержит инициативу Банка России на законодательном уровне запретить продавать неквалифицированным инвесторам сложные финансовые инструменты до введения для них обязательного тестирования, подтверждающего знание о продуктах, рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Мы готовим положительный отзыв, потому что законопроект очень нужный и важный. Безусловно, мы поддерживаем. У нас есть пара редакционных замечаний, они носят именно редакционный характер», — сказал он (цитата по ТАСС).

31 июля 2020 г. президент России Владимир Путин подписал закон о категоризации инвесторов, который разделяет участников рынка на квалифицированных и неквалифицированных. Последние имеют доступ к ряду сложных инструментов без дополнительного тестирования, подтверждающего их знание о продуктах.

При этом в момент вступления закона в силу механизм тестирования не был разработан. Для защиты неквалифицированных инвесторов ЦБ предложил временно ограничить их законодательно. 27 декабря «Ведомости» узнали, что регулятор уже разработал соответствующий законопроект.

Согласно документу, брокеры до 31 декабря 2022 г. не могут исполнять поручение клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на приобретение бумаг, не входящих в список разрешенных. К разрешенным относятся только акции компаний из котировальных списков ЦБ, ОФЗ, облигации российских компаний с высоким рейтингом, паи открытых, биржевых и интервальных ПИФов, суверенные бонды стран ЕС или ЕАЭС, Великобритании и Ирландии, а также корпоративные облигации компаний, зарегистрированных в этих странах.

Ранее по теме: ЦБ на два года ограничит инвесторам доступ к рискованным активам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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