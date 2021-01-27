Минфин поддержал ограничение доступа граждан к сложным финансовым продуктам

Согласно документу, брокеры до 31 декабря 2022 г. не могут исполнять поручение клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на приобретение бумаг, не входящих в список разрешенных. К разрешенным относятся только акции компаний из котировальных списков ЦБ, ОФЗ, облигации российских компаний с высоким рейтингом, паи открытых, биржевых и интервальных ПИФов, суверенные бонды стран ЕС или ЕАЭС, Великобритании и Ирландии, а также корпоративные облигации компаний, зарегистрированных в этих странах.