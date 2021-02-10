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ЦБ за год выявил более 1500 нелегальных финансовых организаций

Ведомости

В прошлом году Банк России обнаружил на финансовом рынке 1549 компаний с признаками незаконной деятельности, сообщила пресс-служба регулятора. Наибольшая их доля традиционно пришлась на нелегальных кредиторов — 821 организация.

Кроме того, ЦБ нашел в России 395 субъектов с признаками нелегальных форекс-дилеров и 222 — с признаками финансовых пирамид. Из последних почти половина — 101 — функционировала в формате интернет-проектов и иностранных организаций. Еще 111 предприятий регулятор отнес к тем, что имеют другие признаки нарушения российского законодательства.

«Принято 1583 иных мер реагирования (разделегирование сайтов, представления (об устранении нарушений закона), исковые заявления об обязанности изменить наименования, о запрете деятельности и другое)», — рассказали в ЦБ.

Возбуждено 116 уголовных дел по различным статьям Уголовного кодекса, включая мошенничество, незаконное предпринимательство и отмывание денежных средств. Еще 647 дел возбуждены по административным статьям. Из них больше половины — по статье о незаконном осуществлении профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов.

Число нелегальных финансовых организаций, выявленных ЦБ за год, сократилось по сравнению с предыдущим годом. В 2019 г. таковых было обнаружено 2600. Из них 1845 пришлось на нелегальных кредиторов, незаконно выдававших займы населению, 237 — на финансовые пирамиды, 438 — на нелегальных форекс-дилеров, брокеров, лжебанков и иные виды подобной деятельности.

Ранее по теме: В России появился новый вид мошенничества с «выплатами от ЦБ в пандемию»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных