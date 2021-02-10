ЦБ за год выявил более 1500 нелегальных финансовых организаций

Кроме того, ЦБ нашел в России 395 субъектов с признаками нелегальных форекс-дилеров и 222 — с признаками финансовых пирамид. Из последних почти половина — 101 — функционировала в формате интернет-проектов и иностранных организаций. Еще 111 предприятий регулятор отнес к тем, что имеют другие признаки нарушения российского законодательства.