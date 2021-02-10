ЦБ за год выявил более 1500 нелегальных финансовых организаций
В прошлом году Банк России обнаружил на финансовом рынке 1549 компаний с признаками незаконной деятельности, сообщила пресс-служба регулятора. Наибольшая их доля традиционно пришлась на нелегальных кредиторов — 821 организация.
Кроме того, ЦБ нашел в России 395 субъектов с признаками нелегальных форекс-дилеров и 222 — с признаками финансовых пирамид. Из последних почти половина — 101 — функционировала в формате интернет-проектов и иностранных организаций. Еще 111 предприятий регулятор отнес к тем, что имеют другие признаки нарушения российского законодательства.
«Принято 1583 иных мер реагирования (разделегирование сайтов, представления (об устранении нарушений закона), исковые заявления об обязанности изменить наименования, о запрете деятельности и другое)», — рассказали в ЦБ.
Возбуждено 116 уголовных дел по различным статьям Уголовного кодекса, включая мошенничество, незаконное предпринимательство и отмывание денежных средств. Еще 647 дел возбуждены по административным статьям. Из них больше половины — по статье о незаконном осуществлении профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов.
Число нелегальных финансовых организаций, выявленных ЦБ за год, сократилось по сравнению с предыдущим годом. В 2019 г. таковых было обнаружено 2600. Из них 1845 пришлось на нелегальных кредиторов, незаконно выдававших займы населению, 237 — на финансовые пирамиды, 438 — на нелегальных форекс-дилеров, брокеров, лжебанков и иные виды подобной деятельности.