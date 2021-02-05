В России появился новый вид мошенничества с «выплатами от ЦБ в пандемию»
Аферисты от имени Центробанка предлагают россиянам получить выплату якобы в качестве поддержки в период пандемии, сообщили «РИА Новости». В ЦБ подтвердили, что сайт, на котором размещена эта информация, мошеннический, принимаются меры для его блокировки.
Агентство рассказало, что такая информация распространяется в Facebook под видом рекламы. На сайте опубликован документ, в котором говорится, что россияне могут получить от ЦБ единоразовую социальную выплату. Размер выплаты составит от 1 тыс до 5 тыс. руб. на каждого члена семьи и зависит от потребностей, которые будут рассчитываться, исходя из расходов семьи. Для получения денег нужно ввести данные своей банковской карты.
В пресс-службе Центробанка сообщили, что не выплачивают деньги. «Данный сайт является мошенническим. Банк России проводит необходимые действия для блокировки указанного сайта», — добавили в ЦБ.
Ранее директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров рассказал, что аферисты изменили «легенду» с угрозы средствам на картах россиян на угрозу их накоплениям на счетах.