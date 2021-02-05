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В России появился новый вид мошенничества с «выплатами от ЦБ в пандемию»

Ведомости

Аферисты от имени Центробанка предлагают россиянам получить выплату якобы в качестве поддержки в период пандемии, сообщили «РИА Новости». В ЦБ подтвердили, что сайт, на котором размещена эта информация, мошеннический, принимаются меры для его блокировки. 

Агентство рассказало, что такая информация распространяется в Facebook под видом рекламы. На сайте опубликован документ, в котором говорится, что россияне могут получить от ЦБ единоразовую социальную выплату. Размер выплаты составит от 1 тыс до 5 тыс. руб. на каждого члена семьи и зависит от потребностей, которые будут рассчитываться, исходя из расходов семьи. Для получения денег нужно ввести данные своей банковской карты. 

В пресс-службе Центробанка сообщили, что не выплачивают деньги. «Данный сайт является мошенническим. Банк России проводит необходимые действия для блокировки указанного сайта», — добавили в ЦБ. 

Ранее директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров рассказал, что аферисты изменили «легенду» с угрозы средствам на картах россиян на угрозу их накоплениям на счетах. 

Ранее по теме: В ЦБ сообщили о новой тактике телефонных мошенников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных