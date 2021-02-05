В России появился новый вид мошенничества с «выплатами от ЦБ в пандемию»

Агентство рассказало, что такая информация распространяется в Facebook под видом рекламы. На сайте опубликован документ, в котором говорится, что россияне могут получить от ЦБ единоразовую социальную выплату. Размер выплаты составит от 1 тыс до 5 тыс. руб. на каждого члена семьи и зависит от потребностей, которые будут рассчитываться, исходя из расходов семьи. Для получения денег нужно ввести данные своей банковской карты.