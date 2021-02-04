В ЦБ сообщили о новой тактике телефонных мошенников
Телефонные мошенники изменили свою основную «легенду» с угрозы средствам граждан на их картах на угрозу накоплениям на их счетах, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на директора департамента информационной безопасности Банка России Вадима Уварова.
«В период пандемии основной легендой была угроза накоплениям на вашем счете. "Средний чек" по таким атакам гораздо выше, поскольку атака совершается на всю сумму на счете», — сказал Уваров, выступая на Инфофоруме-2021. Он отметил, что телефонным мошенникам приходится прикладывать больше усилий, потому что граждане знают их основные «легенды».
Ранее управление правовой статистики и информационных технологий Генпрокуратуры подготовило доклад по итогам 2020 г., согласно которому в России наиболее распространены мошенничества в сфере информационно-телекоммуникационных технологий или компьютерной информации — на них приходится около 70% всех хищений, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием. При совершении 25,8 тыс. мошенничеств использовались электронные средства платежа.
В ноябре 2020 г. министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что в России создадут центр по борьбе с киберпреступлениями, телефонным спамом и мошенничеством.