В ЦБ сообщили о новой тактике телефонных мошенников

«В период пандемии основной легендой была угроза накоплениям на вашем счете. "Средний чек" по таким атакам гораздо выше, поскольку атака совершается на всю сумму на счете», — сказал Уваров, выступая на Инфофоруме-2021. Он отметил, что телефонным мошенникам приходится прикладывать больше усилий, потому что граждане знают их основные «легенды».