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В ЦБ сообщили о новой тактике телефонных мошенников

Ведомости

Телефонные мошенники изменили свою основную «легенду» с угрозы средствам граждан на их картах на угрозу накоплениям на их счетах, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на директора департамента информационной безопасности Банка России Вадима Уварова. 

«В период пандемии основной легендой была угроза накоплениям на вашем счете. "Средний чек" по таким атакам гораздо выше, поскольку атака совершается на всю сумму на счете», — сказал Уваров, выступая на Инфофоруме-2021. Он отметил, что телефонным мошенникам приходится прикладывать больше усилий, потому что граждане знают их основные «легенды».

Ранее управление правовой статистики и информационных технологий Генпрокуратуры подготовило доклад по итогам 2020 г., согласно которому в России наиболее распространены мошенничества в сфере информационно-телекоммуникационных технологий или компьютерной информации — на них приходится около 70% всех хищений, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием. При совершении 25,8 тыс. мошенничеств использовались электронные средства платежа. 

В ноябре 2020 г. министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что в России создадут центр по борьбе с киберпреступлениями, телефонным спамом и мошенничеством. 

Ранее по теме: В России создадут центр по борьбе с телефонным мошенничеством

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных