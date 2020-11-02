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В России создадут центр по борьбе с телефонным мошенничеством

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Центр по борьбе с киберпреступлениями, телефонным спамом и мошенничеством создадут в России, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, сообщает ТАСС.

«Мы создаем большой центр по борьбе с телефонным спамом, фишингом и киберпреступлениями», — сказал Шадаев. Он отметил, что Минцифры начинает независимое тестирование всех государственных информационных систем на предмет «дырок» в их безопасности, чтобы исключить вызванные извне риски нарушения работы этих систем.

В конце октября ЦБ сообщил, что по инициативе Банка России в первом полугодии 2020 г. было заблокировано 9,7 тыс. мошеннических телефонных номеров, что в четыре раза больше, чем в сопоставимый период предыдущего года.

В июле МВД России сообщило почти о двукратном приросте числа киберпреступлений в стране: за январь – июнь он составил 91,7% по сравнению с первым полугодием прошлого года. В итоге доля этого вида преступлений в общей структуре преступности достигла 22,3%. В октябре глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что доля киберпреступлений в общем массиве повышается и достигла 23%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных