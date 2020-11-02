В России создадут центр по борьбе с телефонным мошенничеством
Центр по борьбе с киберпреступлениями, телефонным спамом и мошенничеством создадут в России, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, сообщает ТАСС.
«Мы создаем большой центр по борьбе с телефонным спамом, фишингом и киберпреступлениями», — сказал Шадаев. Он отметил, что Минцифры начинает независимое тестирование всех государственных информационных систем на предмет «дырок» в их безопасности, чтобы исключить вызванные извне риски нарушения работы этих систем.
В конце октября ЦБ сообщил, что по инициативе Банка России в первом полугодии 2020 г. было заблокировано 9,7 тыс. мошеннических телефонных номеров, что в четыре раза больше, чем в сопоставимый период предыдущего года.
В июле МВД России сообщило почти о двукратном приросте числа киберпреступлений в стране: за январь – июнь он составил 91,7% по сравнению с первым полугодием прошлого года. В итоге доля этого вида преступлений в общей структуре преступности достигла 22,3%. В октябре глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что доля киберпреступлений в общем массиве повышается и достигла 23%.