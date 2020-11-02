В России создадут центр по борьбе с телефонным мошенничеством

В июле МВД России сообщило почти о двукратном приросте числа киберпреступлений в стране: за январь – июнь он составил 91,7% по сравнению с первым полугодием прошлого года. В итоге доля этого вида преступлений в общей структуре преступности достигла 22,3%. В октябре глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что доля киберпреступлений в общем массиве повышается и достигла 23%.