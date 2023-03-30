ЦБ не станет оценивать физлиц с помощью «Светофора»

В сентябре 2021 г. директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский заявлял, что ЦБ планирует оценивать и физических лиц с помощью платформы «Знай своего клиента». Предполагалось, что банки смогут видеть весь массив информации о розничных клиентах для оценки уровня риска. Аналогичным образом платформа действует и в отношении юрлиц и ИП. Но, в отличие от корпоративных клиентов и ИП, гражданам не присвоены обязательные универсальные идентификаторы.