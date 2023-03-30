Газета
Финансы

ЦБ не станет оценивать физлиц с помощью «Светофора»

Вопрос включения граждан в антиотмывочную платформу требует общественного обсуждения
Наталья Заруцкая
Андрей Гордеев / Ведомости

Банк России не рассматривает сейчас возможность подключения физлиц к антиотмывочной платформе «Знай своего клиента», сообщил «Ведомостям» представитель регулятора.

«Несмотря на то что платформа за полгода работы продемонстрировала свою эффективность, на данный момент вопрос о включении в ее периметр физических лиц не стоит. Принимать такое решение можно только после широкого общественного обсуждения», – отметил представитель ЦБ.

Для того чтобы платформа обрабатывала данные, необходим универсальный идентификатор субъекта, напомнил представитель регулятора. Но для физических лиц такого идентификатора при осуществлении платежей нет, напомнил он.

В сентябре 2021 г. директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский заявлял, что ЦБ планирует оценивать и физических лиц с помощью платформы «Знай своего клиента». Предполагалось, что банки смогут видеть весь массив информации о розничных клиентах для оценки уровня риска. Аналогичным образом платформа действует и в отношении юрлиц и ИП. Но, в отличие от корпоративных клиентов и ИП, гражданам не присвоены обязательные универсальные идентификаторы. 

Антиотмывочная платформа ЦБ «Знай своего клиента» заработала с 1 июля 2022 г.: к ней подключены все российские банки. Юридические лица и индивидуальные предприниматели (физлиц платформа не оценивает), согласно новому принципу, делятся на три группы в зависимости от степени риска.

Банк России сравнивает этот принцип со светофором: если клиент в «красной» зоне, то банк должен незамедлительно установить запрет на проведение практически всех транзакций, «желтые» находятся под пристальным вниманием, операции с «зелеными» клиентами должны проводиться банками беспрепятственно. Сервис ЦБ располагает сведениями о 7 млн юридических лиц и ИП.

30 марта Ясинский рассказал, что использование платформы ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК) позволило предотвратить вывод в теневой сектор экономики более 50 млрд руб. в последние несколько месяцев. В опубликованном 29 марта годовом отчете ЦБ отмечается, что в 2022 г. банки благодаря «светофору» предотвратили вывод около 30 млрд руб. в теневой сектор экономики.

Банк России до конца первого полугодия 2023 г. откроет доступ к информации о том, какой уровень риска определила платформа ЗСК юрлицу или индивидуальному предпринимателю (ИП), сообщил Ясинский.

Ранее по теме: «Светофор» ЦБ не дал вывести в тень более 50 млрд рублей за последние месяцы
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных