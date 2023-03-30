ЦБ не станет оценивать физлиц с помощью «Светофора»Вопрос включения граждан в антиотмывочную платформу требует общественного обсуждения
Банк России не рассматривает сейчас возможность подключения физлиц к антиотмывочной платформе «Знай своего клиента», сообщил «Ведомостям» представитель регулятора.
«Несмотря на то что платформа за полгода работы продемонстрировала свою эффективность, на данный момент вопрос о включении в ее периметр физических лиц не стоит. Принимать такое решение можно только после широкого общественного обсуждения», – отметил представитель ЦБ.
Для того чтобы платформа обрабатывала данные, необходим универсальный идентификатор субъекта, напомнил представитель регулятора. Но для физических лиц такого идентификатора при осуществлении платежей нет, напомнил он.
В сентябре 2021 г. директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский заявлял, что ЦБ планирует оценивать и физических лиц с помощью платформы «Знай своего клиента». Предполагалось, что банки смогут видеть весь массив информации о розничных клиентах для оценки уровня риска. Аналогичным образом платформа действует и в отношении юрлиц и ИП. Но, в отличие от корпоративных клиентов и ИП, гражданам не присвоены обязательные универсальные идентификаторы.
Антиотмывочная платформа ЦБ «Знай своего клиента» заработала с 1 июля 2022 г.: к ней подключены все российские банки. Юридические лица и индивидуальные предприниматели (физлиц платформа не оценивает), согласно новому принципу, делятся на три группы в зависимости от степени риска.
Банк России сравнивает этот принцип со светофором: если клиент в «красной» зоне, то банк должен незамедлительно установить запрет на проведение практически всех транзакций, «желтые» находятся под пристальным вниманием, операции с «зелеными» клиентами должны проводиться банками беспрепятственно. Сервис ЦБ располагает сведениями о 7 млн юридических лиц и ИП.
30 марта Ясинский рассказал, что использование платформы ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК) позволило предотвратить вывод в теневой сектор экономики более 50 млрд руб. в последние несколько месяцев. В опубликованном 29 марта годовом отчете ЦБ отмечается, что в 2022 г. банки благодаря «светофору» предотвратили вывод около 30 млрд руб. в теневой сектор экономики.
Банк России до конца первого полугодия 2023 г. откроет доступ к информации о том, какой уровень риска определила платформа ЗСК юрлицу или индивидуальному предпринимателю (ИП), сообщил Ясинский.