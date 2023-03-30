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Финансы

«Светофор» ЦБ не дал вывести в тень более 50 млрд рублей за последние месяцы

ЦБ скоро откроет доступ юрлицам и ИП об их уровне риска
Денис Куренев Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости

Использование антиотмывочной платформы ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК), известной также как «светофор», позволило предотвратить вывод в теневой сектор экономики более 50 млрд руб. в последние несколько месяцев. Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

«За последние несколько месяцев в результате реализации процедур внутреннего противолегализационного контроля с использованием информации из платформы "Знай своего клиента" кредитным организациям удалось предотвратить вывод в теневой сектор экономики более 50 млрд руб.», – приводит его слова ТАСС.

Ясинский также подчеркнул, что с запуска ЗСК число отказов в проведении операций для клиентов высокого уровня риска выросло в четыре раза, а для «зеленых» клиентов – снизилось на 30%.

В опубликованном 29 марта годовом отчете ЦБ отмечается, что в 2022 г. банки благодаря «светофору» предотвратили вывод около 30 млрд руб. в теневой сектор экономики.

Банк России до конца первого полугодия 2023 г. откроет доступ к информации о том, какой уровень риска определила платформа ЗСК юрлицу или индивидуальному предпринимателю (ИП), сообщил Ясинский.

«После того как ресурс заработает, любое заинтересованное лицо, в первую очередь предприниматель, в режиме реального времени сможет проверить свой уровень риска и, может быть, что не менее важно, уровень риска своего банка», – отметил он.

Антиотмывочная платформа ЦБ «Знай своего клиента» заработала в полную силу с 1 июля 2022 г., на тот момент к ней, по данным регулятора, были подключены все российские банки. Юридические лица и индивидуальные предприниматели (физлиц платформа не оценивает), согласно новому принципу, делятся на три группы в зависимости от степени риска.

Банк России сравнил этот принцип со светофором: если клиент в «красной» зоне, то банк должен незамедлительно установить запрет на проведение практически всех транзакций, «желтые» находятся под пристальным вниманием, операции с «зелеными» клиентами должны проводиться банками беспрепятственно. Сервис ЦБ располагает сведениями о 7 млн юридических лиц и ИП.

В ноябре прошлого года Ясинский отмечал, что доля компаний в «красной» зоне оказалась ниже ожидаемых 0,7%, в то время как «желтая» зона расширилась с прогнозировавшихся 0,3% и превысила 1%.

В сентябре 2021 г. Ясинский заявлял, что Банк России планирует распространить на физических лиц платформу «Знай своего клиента». Предполагалось, что в отношении граждан она будет устроена аналогичным образом: банки смогут видеть весь массив информации о клиентах для оценки уровня риска. Но проблемой подключения физлиц к платформе было отсутствие у них обязательного универсального идентификатора, в отличие от юрлиц и ИП, говорил тогда Ясинский.

«Ведомости» направили запрос в Банк России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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