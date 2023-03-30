«Светофор» ЦБ не дал вывести в тень более 50 млрд рублей за последние месяцы

В сентябре 2021 г. Ясинский заявлял, что Банк России планирует распространить на физических лиц платформу «Знай своего клиента». Предполагалось, что в отношении граждан она будет устроена аналогичным образом: банки смогут видеть весь массив информации о клиентах для оценки уровня риска. Но проблемой подключения физлиц к платформе было отсутствие у них обязательного универсального идентификатора, в отличие от юрлиц и ИП, говорил тогда Ясинский.