ЦБ оценил долю причастных к отмыванию денег компаний в 0,5%
Доля компаний и ИП, которые могут быть причастны к обналичиванию и отмыванию денег, составляет 0,5%, сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский, передает ТАСС.
«Красных» клиентов стало в два раза меньше, нежели мы первоначально предполагали. Сегодня платформа «Знай своего клиента» (ЗСК) фиксирует в качестве таковых 0,5% от общего объема», – сказал он.
Антиотмывочная платформа ЦБ «Знай своего клиента» заработала в полную силу с 1 июля, на тот момент к ней, по данным регулятора, были подключены все российские банки. Юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП), согласно новому принципу, делятся на три группы в зависимости от степени риска. Банк России сравнил этот принцип со светофором: если клиент в «красной» зоне, то банк должен незамедлительно установить запрет на проведение практически всех транзакций, «желтые» находятся под пристальным вниманием, операции с «зелеными» клиентами должны проводиться банками беспрепятственно. Сервис ЦБ располагает сведениями о 7 млн юридических лиц и ИП.
Первые итоги работы ЗСК показали, что доля компаний в «красной» зоне оказалась ниже ожидаемых 0,7%, рассказал сегодня Ясинский, в то время как «желтая» зона расширилась с прогнозировавшихся 0,3% и превысила 1%.
15 ноября стало известно, что Росфинмониторинг может получить право запрашивать у банков фото- и видеоматериалы с камер, установленных в отделениях банков и в банкоматах, для борьбы с незаконным обналичиванием денег и финансированием терроризма.
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