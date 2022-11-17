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Финансы

ЦБ оценил долю причастных к отмыванию денег компаний в 0,5%

Ведомости

Доля компаний и ИП, которые могут быть причастны к обналичиванию и отмыванию денег, составляет 0,5%, сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский, передает ТАСС.

«Красных» клиентов стало в два раза меньше, нежели мы первоначально предполагали. Сегодня платформа «Знай своего клиента» (ЗСК) фиксирует в качестве таковых 0,5% от общего объема», – сказал он.

Антиотмывочная платформа ЦБ «Знай своего клиента» заработала в полную силу с 1 июля, на тот момент к ней, по данным регулятора, были подключены все российские банки. Юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП), согласно новому принципу, делятся на три группы в зависимости от степени риска. Банк России сравнил этот принцип со светофором: если клиент в «красной» зоне, то банк должен незамедлительно установить запрет на проведение практически всех транзакций, «желтые» находятся под пристальным вниманием, операции с «зелеными» клиентами должны проводиться банками беспрепятственно. Сервис ЦБ располагает сведениями о 7 млн юридических лиц и ИП.

Первые итоги работы ЗСК показали, что доля компаний в «красной» зоне оказалась ниже ожидаемых 0,7%, рассказал сегодня Ясинский, в то время как «желтая» зона расширилась с прогнозировавшихся 0,3% и превысила 1%.

15 ноября стало известно, что Росфинмониторинг может получить право запрашивать у банков фото- и видеоматериалы с камер, установленных в отделениях банков и в банкоматах, для борьбы с незаконным обналичиванием денег и финансированием терроризма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных