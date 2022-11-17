ЦБ оценил долю причастных к отмыванию денег компаний в 0,5%

Антиотмывочная платформа ЦБ «Знай своего клиента» заработала в полную силу с 1 июля, на тот момент к ней, по данным регулятора, были подключены все российские банки. Юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП), согласно новому принципу, делятся на три группы в зависимости от степени риска. Банк России сравнил этот принцип со светофором: если клиент в «красной» зоне, то банк должен незамедлительно установить запрет на проведение практически всех транзакций, «желтые» находятся под пристальным вниманием, операции с «зелеными» клиентами должны проводиться банками беспрепятственно. Сервис ЦБ располагает сведениями о 7 млн юридических лиц и ИП.