Росфинмониторинг может получить видео от банков для борьбы с обнальщиками
Росфинмониторинг может получить право запрашивать у банков фото- и видеоматериалы с камер, установленных в отделениях банков и в банкоматах, для борьбы с незаконным обналичиванием денег и финансированием терроризма. Новые требования внесены в качестве поправок ко второму чтению в Госдуме законопроекта о внесении изменений в основной «антиотмывочный» закон, об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.
Поправки были разработаны по поручению правительства, сообщил представитель Федеральной службы по финансовому мониторингу. По его словам, это требование будет связано только с имеющимися у банков материалами, дополнительной организации фото- и видеосъемки не потребуется. Согласно тексту документа, новое требование будет распространяться только на те материалы, которые были сделаны после вступления поправок в силу.
В Росфинмониторинге пояснили, что записи с камер видеонаблюдения и фотофиксация помогут «установить реального держателя банковской карты, а также местонахождение лиц, находящихся в розыске, что способствует раскрытию преступлений». Объем и характер запрашиваемой информации будет определять правительство, сказано в тексте поправок.
Уточняется, что сейчас такие данные предоставляются только по решению суда, если идет расследование. Однако, как отметил адвокат юридической компании «Сотби» Алексей Лежников, сейчас к моменту выявления преступлений, связанных с обналичиванием денег, записи с банкоматов и из отделений банков оказываются удаленными из-за истечения сроков их хранения на серверах. По словам юриста адвокатского бюро Asterisk Степана Хантимирова, поправки помогут в розыске дроперов — лиц, которые принимают на свои или чужие счета и карты незаконно выведенные средства и обналичивают их за процент.
При этом сейчас каждый банк самостоятельно решает, в каком формате записывать, и определяет срок хранения материалов, пояснил вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. «Чтобы их предоставлять, нужно тогда такие материалы выгружать и где-то хранить», — сказал он. Войлуков также отметил, что должны появиться какие-то стандарты, регламентирующие в том числе то, в каком формате Росфинмониторинг будет принимать информацию от банков. В этом случае обязательно появятся какие-то расходы, которые лягут на участников рынка, считает Войлуков.
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