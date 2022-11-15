Росфинмониторинг может получить видео от банков для борьбы с обнальщиками

Уточняется, что сейчас такие данные предоставляются только по решению суда, если идет расследование. Однако, как отметил адвокат юридической компании «Сотби» Алексей Лежников, сейчас к моменту выявления преступлений, связанных с обналичиванием денег, записи с банкоматов и из отделений банков оказываются удаленными из-за истечения сроков их хранения на серверах. По словам юриста адвокатского бюро Asterisk Степана Хантимирова, поправки помогут в розыске дроперов — лиц, которые принимают на свои или чужие счета и карты незаконно выведенные средства и обналичивают их за процент.