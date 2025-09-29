Банк России снизил курс доллара до 82,87 рублей
Центральный банк России установил официальный курс доллара на 30 сентября в размере 82,87 руб., что на 0,74 руб. ниже предыдущего значения. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Евро подешевел евро на 0,54 руб. и достиг 97,14 руб. Курс юаня незначительно снизился и составил 11,60 руб. (-0,08 руб.).
24 сентября «Ведомости» писали, что Минэкономразвития России значительно пересмотрело прогноз по курсу рубля. В проекте макропрогноза на 2026–2028 гг. среднегодовое значение на 2025 г. составит 86,1 руб./$, в то время как в апрельской версии прогнозировалось 94,3 руб./$.
Улучшился и прогноз на 2026 г. – 92,2 руб./$ вместо 100,2 руб./$. Согласно расчетам ведомства, в 2027 г. рубль ослабеет до 95,8 руб./$, в 2028 г. – до 100,1 руб./$. До этого ожидалось более сильное снижение – до 103,5 и 106 руб./$ соответственно.