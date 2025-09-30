Газета
Главная / Финансы /

Глава РСПП спрогнозировал снижение ключевой ставки до 15% к концу года

Ведомости

Ключевая ставка Банка России будет снижаться, но не опустится ниже 15% годовых в текущем году. Такую динамику спрогнозировал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью для «России 24».

По словам Шохина, регулятор будет проявлять осторожность при снижении ставки. Он процитировал главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину, которая на банковском форуме в Сочи подчеркнула, что каждый шаг будет выверен.

В сентябре Банк России снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт, установив ее на уровне 17% годовых. Регулятор планирует поддерживать жесткость денежно-кредитных условий, необходимую для возвращения инфляции к цели в 2026 г.

Ранее на Восточном экономическом форуме Шохин предполагал снижение ставки до 13–14% к концу года.

Шохин говорил, что решения ЦБ о снижении ключевой ставки до 17% недостаточно для того, чтобы активизировать инвестиционную активность бизнеса. «Очень ждем дальнейшего – более радикального – снижения», – подчеркнул глава РСПП.

