РСПП ждет большего снижения ставки для возобновления инвестактивности
Решение совета директоров Центробанка о снижении ключевой ставки до 17% недостаточно для того, чтобы активизировать инвестиционную активность бизнеса. Об этом сообщил «Интерфаксу» глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
По его словам, снижение ставки до 17% является шагом в верном направлении. Бизнес приветствует закрепившуюся тенденцию на снижение ключевой ставки, но 17% – слишком высокий уровень для возвращения бизнеса к активной инвестиционной повестке.
«Очень ждем дальнейшего – более радикального – снижения», – подчеркнул Шохин.
12 сентября совет директоров Центробанка принял решение опустить ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 17% годовых. Этого ожидали восемь из 23 опрошенных «Ведомостями» экспертов. Еще трое сомневались в решении и прогнозировали, что она может упасть как до 16, так и до 17%. 12 экономистов ожидали, что регулятор понизит ставку до 16%.