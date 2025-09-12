РСПП ждет большего снижения ставки для возобновления инвестактивности

12 сентября совет директоров Центробанка принял решение опустить ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 17% годовых. Этого ожидали восемь из 23 опрошенных «Ведомостями» экспертов. Еще трое сомневались в решении и прогнозировали, что она может упасть как до 16, так и до 17%. 12 экономистов ожидали, что регулятор понизит ставку до 16%.