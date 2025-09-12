Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

РСПП ждет большего снижения ставки для возобновления инвестактивности

Ведомости

Решение совета директоров Центробанка о снижении ключевой ставки до 17% недостаточно для того, чтобы активизировать инвестиционную активность бизнеса. Об этом сообщил «Интерфаксу» глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его словам, снижение ставки до 17% является шагом в верном направлении. Бизнес приветствует закрепившуюся тенденцию на снижение ключевой ставки, но 17% – слишком высокий уровень для возвращения бизнеса к активной инвестиционной повестке.

«Очень ждем дальнейшего – более радикального – снижения», – подчеркнул Шохин.

Как на снижение ставки ЦБ отреагировали банки, рынки и валюта

Экономика

12 сентября совет директоров Центробанка принял решение опустить ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 17% годовых. Этого ожидали восемь из 23 опрошенных «Ведомостями» экспертов. Еще трое сомневались в решении и прогнозировали, что она может упасть как до 16, так и до 17%. 12 экономистов ожидали, что регулятор понизит ставку до 16%.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь