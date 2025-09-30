«Коммерсантъ»: Скоробогатова возьмет на себя управление розничным блоком ВТБ
Первый заместитель председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова возьмет на себя прямое оперативное управление розничным бизнесом банка. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к ВТБ. Ранее она курировала розницу глобально, а теперь будет непосредственно отвечать за ее развитие.
Изменения связаны с уходом зампреда правления Александра Пахомова, который возглавил розничный блок ВТБ в мае 2025 г. после ухода Георгия Горшкова. Пахомов ранее руководил «Почта-банком», находящимся в процессе интеграции в структуру ВТБ. По данным источников издания, он решил продолжить карьеру вне группы.
Эксперты считают, что передача оперативного контроля Скоробогатовой на завершающем этапе объединения дочерних банков – логичный и управленчески оправданный шаг. ВТБ официально кадровые перестановки не комментирует.
В марте наблюдательный совет ВТБ принял решение назначить бывшего первого заместителя председателя Центробанка Скоробогатову первым заместителем президента – председателя правления. Уточняется, что она назначается на срок с даты получения согласования ее кандидатуры регулятором до 9 июня 2027 г.
Скоробогатова отвечает за вопросы стратегического развития и партнерств банка, а также выстраивание и развитие системы международных расчетов.