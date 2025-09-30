Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

«Коммерсантъ»: Скоробогатова возьмет на себя управление розничным блоком ВТБ

Ведомости

Первый заместитель председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова возьмет на себя прямое оперативное управление розничным бизнесом банка. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к ВТБ. Ранее она курировала розницу глобально, а теперь будет непосредственно отвечать за ее развитие.

Изменения связаны с уходом зампреда правления Александра Пахомова, который возглавил розничный блок ВТБ в мае 2025 г. после ухода Георгия Горшкова. Пахомов ранее руководил «Почта-банком», находящимся в процессе интеграции в структуру ВТБ. По данным источников издания, он решил продолжить карьеру вне группы.

Эксперты считают, что передача оперативного контроля Скоробогатовой на завершающем этапе объединения дочерних банков – логичный и управленчески оправданный шаг. ВТБ официально кадровые перестановки не комментирует.

В марте наблюдательный совет ВТБ принял решение назначить бывшего первого заместителя председателя Центробанка Скоробогатову первым заместителем президента – председателя правления. Уточняется, что она назначается на срок с даты получения согласования ее кандидатуры регулятором до 9 июня 2027 г.

Скоробогатова отвечает за вопросы стратегического развития и партнерств банка, а также выстраивание и развитие системы международных расчетов. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте