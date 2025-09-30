«Коммерсантъ»: Скоробогатова возьмет на себя управление розничным блоком ВТБ

Первый заместитель председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова возьмет на себя прямое оперативное управление розничным бизнесом банка. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к ВТБ. Ранее она курировала розницу глобально, а теперь будет непосредственно отвечать за ее развитие.