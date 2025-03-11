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Набсовет ВТБ назначил Ольгу Скоробогатову первым зампредом правления

Ведомости

Наблюдательный совет ВТБ принял решение назначить бывшего первого заместителя председателя Центробанка Ольгу Скоробогатову первым заместителем президента – председателя правления. Уточняется, что она назначается на срок с даты получения согласования ее кандидатуры регулятором до 9 июня 2027 г. Об этом сообщили в ВТБ.

Скоробогатова будет отвечать за вопросы стратегического развития и партнерств банка, а также выстраивание и развитие системы международных расчетов. Как заявил глава правления Андрей Костин, ее назначение связано с принятием стратегии на 2024–2026 гг. Он уточнил, что опыт Скоробогатовой в цифровизации банковского сектора «придаст импульс» ВТБ.

В Банк России Скоробогатова пришла в 2014 г. на должность зампреда, а с 1 сентября 2017 г. стала одним из трех первых заместителей председателя Эльвиры Набиуллиной. Скоробогатова курировала в Центробанке развитие национальной платежной системы, информационных и финансовых технологий как в России, так и в сфере международного взаимодействия. Она непосредственного контролировала работу департаментов национальной платежной системы, информационных технологий, финансовых технологий и операционного департамента. Под ее руководством были запущены проекты по биометрии, QR-кодам, открытым API, цифровому рублю и др.

Уже 24 января в СМИ появилась информация, что Скоробогатова может перейти в ВТБ, а конкретно о должности сообщил «Коммерсантъ» 18 февраля. Газета также писала, что она будет курировать в банке стратегическое развитие, цифровые проекты и международные альтернативные расчеты. Не исключалось, что в банке будут созданы новые подразделения под это назначение. Но другой источник «Коммерсанта» заявил, что экс-зампред ЦБ сначала пойдет в банк в роли советника и только потом будет утверждена должность первого зампреда ВТБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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