Набсовет ВТБ назначил Ольгу Скоробогатову первым зампредом правления

Уже 24 января в СМИ появилась информация, что Скоробогатова может перейти в ВТБ, а конкретно о должности сообщил «Коммерсантъ» 18 февраля. Газета также писала, что она будет курировать в банке стратегическое развитие, цифровые проекты и международные альтернативные расчеты. Не исключалось, что в банке будут созданы новые подразделения под это назначение. Но другой источник «Коммерсанта» заявил, что экс-зампред ЦБ сначала пойдет в банк в роли советника и только потом будет утверждена должность первого зампреда ВТБ.