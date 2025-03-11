Набсовет ВТБ назначил Ольгу Скоробогатову первым зампредом правления
Наблюдательный совет ВТБ принял решение назначить бывшего первого заместителя председателя Центробанка Ольгу Скоробогатову первым заместителем президента – председателя правления. Уточняется, что она назначается на срок с даты получения согласования ее кандидатуры регулятором до 9 июня 2027 г. Об этом сообщили в ВТБ.
Скоробогатова будет отвечать за вопросы стратегического развития и партнерств банка, а также выстраивание и развитие системы международных расчетов. Как заявил глава правления Андрей Костин, ее назначение связано с принятием стратегии на 2024–2026 гг. Он уточнил, что опыт Скоробогатовой в цифровизации банковского сектора «придаст импульс» ВТБ.
В Банк России Скоробогатова пришла в 2014 г. на должность зампреда, а с 1 сентября 2017 г. стала одним из трех первых заместителей председателя Эльвиры Набиуллиной. Скоробогатова курировала в Центробанке развитие национальной платежной системы, информационных и финансовых технологий как в России, так и в сфере международного взаимодействия. Она непосредственного контролировала работу департаментов национальной платежной системы, информационных технологий, финансовых технологий и операционного департамента. Под ее руководством были запущены проекты по биометрии, QR-кодам, открытым API, цифровому рублю и др.
Уже 24 января в СМИ появилась информация, что Скоробогатова может перейти в ВТБ, а конкретно о должности сообщил «Коммерсантъ» 18 февраля. Газета также писала, что она будет курировать в банке стратегическое развитие, цифровые проекты и международные альтернативные расчеты. Не исключалось, что в банке будут созданы новые подразделения под это назначение. Но другой источник «Коммерсанта» заявил, что экс-зампред ЦБ сначала пойдет в банк в роли советника и только потом будет утверждена должность первого зампреда ВТБ.