Почему крупные банки снижают ставки по ипотеке

В декабре 2024 г. доходности ОФЗ на всех сроках перешли к снижению после решения Банка России 20 декабря сохранить ключевую ставку на уровне 21%, в то время как участники рынка ожидали ее роста до 23% (в день декабрьского заседания доходности ОФЗ упали в среднем на 149 б. п.), говорится в обзоре рисков финрынков Банка России. Так, если 19 декабря кривая бескупонной доходности коротких ОФЗ (до трех лет) была более 22%, то на 3 марта она уже оказалась ниже значения ключевой – от 17 до 19,82%.