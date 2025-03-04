Сбербанк снизил ставки по ипотеке с 4 марта
С 4 марта Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на 1 – 1,5 п.п. в зависимости от размера первоначального взноса. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Решение в Сбербанке объяснили уменьшением стоимости облигаций федерального займа и общей стоимостью фондирования на рынке по итогам января – февраля.
Уточняется, что при размере первоначального взноса выше 50% снижение составит 1,5 п.п. Таким образом минимальная ставка на первичную недвижимость достигнет 28,2%, на вторичную – 27,6%.
Если первоначальный взнос находится в диапазоне от 20 до 50%, то снижение cтавки составит 1 п.п. В этом случае минимальная ставка на первичную недвижимость будет равна 28,7%, на вторичную – 28,1%.
За январь и неполный февраль Сбербанк выдал почти 45 000 ипотечных кредитов на сумму около 194 млрд руб. Ипотечный портфель банка составил 10,9 трлн руб.
В начале февраля «Ведомости» писали, что объем просроченных платежей по ипотечным кредитам в прошлом году увеличился на 57% в сравнении с 2023 г. до 108 млрд руб. Это следует из сообщения коллекторского агентства «Долговой консультант», подготовленного на основе статистики Банка России. По оценкам взыскателей, лидером по неуплате ипотечных платежей стала Москва, Московская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург.
Согласно исследованию Frank RG, нынешний год для рынка ипотеки может стать одним из самых «неурожайных» за последние шесть лет. По прогнозам, банки выдадут примерно 1,2–1,3 млн кредитов суммарно на 4 трлн руб. – это минимум с 2019 г. Среди причин падения рынка называется в том числе высокая ключевая ставка. С 28 октября Центробанк держит ее на уровне 21%.