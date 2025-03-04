Сбербанк снизил ставки по ипотеке с 4 марта

Согласно исследованию Frank RG, нынешний год для рынка ипотеки может стать одним из самых «неурожайных» за последние шесть лет. По прогнозам, банки выдадут примерно 1,2–1,3 млн кредитов суммарно на 4 трлн руб. – это минимум с 2019 г. Среди причин падения рынка называется в том числе высокая ключевая ставка. С 28 октября Центробанк держит ее на уровне 21%.