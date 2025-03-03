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Копить нельзя потратить

Недоступность ипотеки для населения усиливает потребности в разработке инструментов для семейных сбережений
Вера Кононова , заместитель начальника отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований

Ипотека, которую многие привыкли воспринимать как реальный способ улучшения жилищных условий, теперь оказалась недоступной. Поворотным моментом стало завершение с июля 2024 г. самой массовой программы ипотеки с господдержкой – 8%-ной льготной ипотеки, а также изменение условий семейной ипотеки. Затем возникла проблема исчерпания лимитов на семейную и сельскую ипотеку у ряда банков. C начала 2025 г. Банк России ввел ограничения на так называемую ипотеку от застройщика, среди дальнейших планов мегарегулятора – установление количественных ограничений для банков на выдачу ипотеки, а также ограничения на выдачу ипотечных кредитов со сроками более 30 лет.

Безусловно, многие из этих ограничений направлены на благие цели – предотвратить чрезмерный рост долговой нагрузки на население, затормозить рост цен на недвижимость и т. д. Однако для населения, нуждающегося в улучшении жилищных условий, это не меняет самого главного: теперь решение жилищного вопроса стоит очень дорого. По данным Дом.РФ, средневзвешенная ставка по рыночным ипотечным кредитам в 2024 г. составила 29,3% годовых. Полная же стоимость кредита (с учетом страховок, оценки залога и др.) в ряде банков сейчас доходит до 40%. Резко увеличились и платежи по ипотеке: например, средний платеж для стандартной квартиры в 54 кв. м в новостройке увеличился с 50 000 руб. в середине 2024 г. до 160 000 руб. в конце года, а для такой же квартиры на вторичном рынке – с 69 000 до 103 000 руб. В таких условиях от заемщика требуется либо иметь уровень доходов, значительно превышающий средние показатели, либо располагать сбережениями в размере 50–80% стоимости приобретаемого жилья.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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