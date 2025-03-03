Копить нельзя потратить

Безусловно, многие из этих ограничений направлены на благие цели – предотвратить чрезмерный рост долговой нагрузки на население, затормозить рост цен на недвижимость и т. д. Однако для населения, нуждающегося в улучшении жилищных условий, это не меняет самого главного: теперь решение жилищного вопроса стоит очень дорого. По данным Дом.РФ, средневзвешенная ставка по рыночным ипотечным кредитам в 2024 г. составила 29,3% годовых. Полная же стоимость кредита (с учетом страховок, оценки залога и др.) в ряде банков сейчас доходит до 40%. Резко увеличились и платежи по ипотеке: например, средний платеж для стандартной квартиры в 54 кв. м в новостройке увеличился с 50 000 руб. в середине 2024 г. до 160 000 руб. в конце года, а для такой же квартиры на вторичном рынке – с 69 000 до 103 000 руб. В таких условиях от заемщика требуется либо иметь уровень доходов, значительно превышающий средние показатели, либо располагать сбережениями в размере 50–80% стоимости приобретаемого жилья.