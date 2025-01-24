СМИ: бывший первый зампред ЦБ Скоробогатова может войти в правление ВТБ
21 ноября 2024 г. стало известно, что Скоробогатова покинет Банк России со 2 декабря. Под ее руководством формировалось развитие финансовых технологий и запуск цифрового рубля. Скоробогатова задала импульс развитию финансовых и платежных технологий в ЦБ на годы вперед, приводились в сообщении ЦБ слова его главы Эльвиры Набиуллиной. «Скоробогатова – один из главных архитекторов многих ключевых инновационных проектов на финансовом рынке в России. Ее стратегическое видение и умение воплощать в жизнь сложные технологические решения позволили создать в России продвинутую платежную инфраструктуру, которой мы можем по праву гордиться», – указала Набиуллина.
Скоробогатовой 55 лет. Она окончила Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, а также получила степень МВА по управлению и экономике в Университете штата Калифорния (California State University, США). С 1992 по 2014 г. Скоробогатова работала в банковской сфере, в разные годы занимая различные должности в банке «Межотраслевой интеграции», региональном банке «Москва», Автобанке, Росбанке. Параллельно до перехода в ЦБ она в течение пяти лет также являлась председателем совета директоров НКО «Объединенная расчетная система».
В Банк России Скоробогатова пришла в 2014 г. на должность зампреда, а с 1 сентября 2017 г. стала одним из трех первых заместителей председателя Набиуллиной. Скоробогатова курировала в Центробанке развитие национальной платежной системы, информационных и финансовых технологий как в России, так и в сфере международного взаимодействия. Она непосредственно контролировала работу департаментов национальной платежной системы, информационных технологий, финансовых технологий и операционного департамента. Под ее руководством были запущены проекты по биометрии, QR-кодам, открытым API, цифровому рублю и др.