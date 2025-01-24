СМИ: бывший первый зампред ЦБ Скоробогатова может войти в правление ВТБ

21 ноября 2024 г. стало известно, что Скоробогатова покинет Банк России со 2 декабря. Под ее руководством формировалось развитие финансовых технологий и запуск цифрового рубля. Скоробогатова задала импульс развитию финансовых и платежных технологий в ЦБ на годы вперед, приводились в сообщении ЦБ слова его главы Эльвиры Набиуллиной. «Скоробогатова – один из главных архитекторов многих ключевых инновационных проектов на финансовом рынке в России. Ее стратегическое видение и умение воплощать в жизнь сложные технологические решения позволили создать в России продвинутую платежную инфраструктуру, которой мы можем по праву гордиться», – указала Набиуллина.