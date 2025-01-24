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СМИ: бывший первый зампред ЦБ Скоробогатова может войти в правление ВТБ

Ведомости

Бывший первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова может войти в правление банка ВТБ, сообщили три источника издания Frank Media. По их словам, она будет курировать международные платежи, все, что с ними связано, и, возможно, финтех-направление.

21 ноября 2024 г. стало известно, что Скоробогатова покинет Банк России со 2 декабря. Под ее руководством формировалось развитие финансовых технологий и запуск цифрового рубля. Скоробогатова задала импульс развитию финансовых и платежных технологий в ЦБ на годы вперед, приводились в сообщении ЦБ слова его главы Эльвиры Набиуллиной. «Скоробогатова – один из главных архитекторов многих ключевых инновационных проектов на финансовом рынке в России. Ее стратегическое видение и умение воплощать в жизнь сложные технологические решения позволили создать в России продвинутую платежную инфраструктуру, которой мы можем по праву гордиться», – указала Набиуллина.

Скоробогатовой 55 лет. Она окончила Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, а также получила степень МВА по управлению и экономике в Университете штата Калифорния (California State University, США). С 1992 по 2014 г. Скоробогатова работала в банковской сфере, в разные годы занимая различные должности в банке «Межотраслевой интеграции», региональном банке «Москва», Автобанке, Росбанке. Параллельно до перехода в ЦБ она в течение пяти лет также являлась председателем совета директоров НКО «Объединенная расчетная система».

В Банк России Скоробогатова пришла в 2014 г. на должность зампреда, а с 1 сентября 2017 г. стала одним из трех первых заместителей председателя Набиуллиной. Скоробогатова курировала в Центробанке развитие национальной платежной системы, информационных и финансовых технологий как в России, так и в сфере международного взаимодействия. Она непосредственно контролировала работу департаментов национальной платежной системы, информационных технологий, финансовых технологий и операционного департамента. Под ее руководством были запущены проекты по биометрии, QR-кодам, открытым API, цифровому рублю и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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