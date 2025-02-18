«Коммерсантъ»: Скоробогатова займет место первого зампреда ВТБ в марте

Но другой источник «Коммерсанта» заявил, что экс-зампред ЦБ РФ сначала пойдет в банк в роли советника, и только потом будет утверждена должность первого зампреда ВТБ. Это связано с законом: согласно ст. 90 закона «О Центральном банке РФ», бывшие сотрудники Банка России, занимавшие должности, связанные с надзором, регулированием или контролем за деятельностью кредитных организаций, не могут в течение одного года после увольнения работать в кредитных организациях, которые они курировали или с которыми взаимодействовали в рамках своих обязанностей. Они также не могут занимать должности, связанные с управлением или контролем в таких организациях.