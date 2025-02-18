«Коммерсантъ»: Скоробогатова займет место первого зампреда ВТБ в марте
Скоробогатова будет курировать в банке стратегическое развитие, цифровые проекты и международные альтернативные расчеты. Не исключается, что в банке будут созданы новые подразделения под это назначение.
В ВТБ подтвердили, что вопрос об избрании Скоробогатовой поставлен на повестку заседания наблюдательного совета 10 марта. Ее обязанности будут определены после утверждения.
Но другой источник «Коммерсанта» заявил, что экс-зампред ЦБ РФ сначала пойдет в банк в роли советника, и только потом будет утверждена должность первого зампреда ВТБ. Это связано с законом: согласно ст. 90 закона «О Центральном банке РФ», бывшие сотрудники Банка России, занимавшие должности, связанные с надзором, регулированием или контролем за деятельностью кредитных организаций, не могут в течение одного года после увольнения работать в кредитных организациях, которые они курировали или с которыми взаимодействовали в рамках своих обязанностей. Они также не могут занимать должности, связанные с управлением или контролем в таких организациях.
С 1992 по 2014 г. она работала в банковской сфере, в разные годы занимая различные должности в банке «Межотраслевой интеграции», региональном банке «Москва», Автобанке, Росбанке. Параллельно до перехода в ЦБ она в течение пяти лет также являлась председателем совета директоров НКО «Объединенная расчетная система».
В Банк России Скоробогатова пришла в 2014 г. на должность зампреда, а с 1 сентября 2017 г. стала одним из трех первых заместителей председателя Эльвиры Набиуллиной. Скоробогатова курировала в Центробанке развитие национальной платежной системы, информационных и финансовых технологий как в России, так и в сфере международного взаимодействия. Она непосредственно контролировала работу департаментов национальной платежной системы, информационных технологий, финансовых технологий и операционного департамента. Под ее руководством были запущены проекты по биометрии, QR-кодам, открытым API, цифровому рублю и др.