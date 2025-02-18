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«Коммерсантъ»: Скоробогатова займет место первого зампреда ВТБ в марте

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Бывший первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ольга Скоробогатова может занять должность первого заместителя председателя банка ВТБ в марте, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Скоробогатова будет курировать в банке стратегическое развитие, цифровые проекты и международные альтернативные расчеты. Не исключается, что в банке будут созданы новые подразделения под это назначение.

В ВТБ подтвердили, что вопрос об избрании Скоробогатовой поставлен на повестку заседания наблюдательного совета 10 марта. Ее обязанности будут определены после утверждения.

Но другой источник «Коммерсанта» заявил, что экс-зампред ЦБ РФ сначала пойдет в банк в роли советника, и только потом будет утверждена должность первого зампреда ВТБ. Это связано с законом: согласно ст. 90 закона «О Центральном банке РФ», бывшие сотрудники Банка России, занимавшие должности, связанные с надзором, регулированием или контролем за деятельностью кредитных организаций, не могут в течение одного года после увольнения работать в кредитных организациях, которые они курировали или с которыми взаимодействовали в рамках своих обязанностей. Они также не могут занимать должности, связанные с управлением или контролем в таких организациях.

21 ноября 2024 г. стало известно, что Скоробогатова покинет Банк России со 2 декабря.

С 1992 по 2014 г. она работала в банковской сфере, в разные годы занимая различные должности в банке «Межотраслевой интеграции», региональном банке «Москва», Автобанке, Росбанке. Параллельно до перехода в ЦБ она в течение пяти лет также являлась председателем совета директоров НКО «Объединенная расчетная система».

В Банк России Скоробогатова пришла в 2014 г. на должность зампреда, а с 1 сентября 2017 г. стала одним из трех первых заместителей председателя Эльвиры Набиуллиной. Скоробогатова курировала в Центробанке развитие национальной платежной системы, информационных и финансовых технологий как в России, так и в сфере международного взаимодействия. Она непосредственно контролировала работу департаментов национальной платежной системы, информационных технологий, финансовых технологий и операционного департамента. Под ее руководством были запущены проекты по биометрии, QR-кодам, открытым API, цифровому рублю и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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