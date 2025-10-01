СПБ биржа представит срочный рынок в рамках форума «Финополис»
На форуме инновационных финансовых технологий «Финополис» СПБ биржа представит срочный рынок. Об этом говорится в сообщении площадки.
В рамках форума руководители СПБ биржи расскажут о видах и характеристиках фьючерсных контрактов, которые будут доступны для торговли на начальном этапе.
«Финополис» пройдет с 8 по 10 октября на федеральной территории «Сириус». Темой форума в этом году стало развитие современной финансовой экосистемы России. Участники планируют обсудить практические кейсы внедрения инновационных решений и перспективы развития финансового рынка. Организатором мероприятия выступает Банк России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка.
8 сентября СПБ биржа зафиксировала рекордное число активных счетов инвесторов и обновила рекорд по количеству сделок с российскими ценными бумагами в режиме основных торгов. В этот день число активных счетов инвесторов достигло 539 289. Кроме того, было заключено 4,5 млн сделок с российскими ценными бумагами.