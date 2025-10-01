СПБ биржа представит срочный рынок в рамках форума «Финополис»

8 сентября СПБ биржа зафиксировала рекордное число активных счетов инвесторов и обновила рекорд по количеству сделок с российскими ценными бумагами в режиме основных торгов. В этот день число активных счетов инвесторов достигло 539 289. Кроме того, было заключено 4,5 млн сделок с российскими ценными бумагами.