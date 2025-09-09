На СПБ бирже обновлен рекорд по числу сделок с российскими ценными бумагами

29 августа СПБ биржа опубликовала финансовую отчетность по МСФО за первое полугодие 2025 г. Согласно отчетности, торговая площадка заработала 87,1 млн руб. чистой прибыли, что в 5,87 раза меньше, чем за аналогичный период 2024 г. (511,5 млн руб.). Показатель EBITDA по результатам первого полугодия вырос в 2,4 раза, достигнув 374,5 млн с 157,3 млн руб. в прошлом году. Рентабельность по EBITDA увеличилась до 21,7% (c 10,7% год назад).