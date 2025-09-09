Газета
На СПБ бирже обновлен рекорд по числу сделок с российскими ценными бумагами

Ведомости

СПБ биржа 8 сентября зафиксировала рекордное число активных счетов инвесторов и обновила рекорд по количеству сделок с российскими ценными бумагами в режиме основных торгов. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

  • 8 сентября число активных счетов инвесторов достигло 539 289. Предыдущий максимум по активным счетам был зафиксирован 11 августа 2025 г. и составлял 193 949.

  • Было заключено 4,5 млн сделок с российскими ценными бумагами. Прошлый рекорд по сделкам биржа зафиксировала 7 августа этого года. Количество заключенных сделок тогда составило 2,6 млн.

На СПБ бирже инвесторам для заключения сделок доступны 225 российских ценных бумаг в будние дни и 150 бумаг в выходные дни. Торги проводятся ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни.

29 августа СПБ биржа опубликовала финансовую отчетность по МСФО за первое полугодие 2025 г. Согласно отчетности, торговая площадка заработала 87,1 млн руб. чистой прибыли, что в 5,87 раза меньше, чем за аналогичный период 2024 г. (511,5 млн руб.). Показатель EBITDA по результатам первого полугодия вырос в 2,4 раза, достигнув 374,5 млн с 157,3 млн руб. в прошлом году. Рентабельность по EBITDA увеличилась до 21,7% (c 10,7% год назад).

Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов по российским ценным бумагам на СПБ бирже в первом полугодии составил 508,33 млрд руб., что в 25,7 раза выше, чем за аналогичный период годом ранее (19,76 млрд руб.).

