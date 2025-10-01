В ВТБ подтвердили, что розничный бизнес возглавит Скоробогатова
В ВТБ подтвердили изменения в управлении розничным бизнесом: с 1 октября его курирование переходит к первому заместителю президента – председателя правления банка Ольге Скоробогатовой. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Помимо розничного блока, Скоробогатова курирует стратегические вопросы, цифровые проекты, финтех-инновации и развитие системы международных расчетов.
Ранее розничным направлением управлял заместитель председателя правления Александр Пахомов. Он покидает ВТБ.
В банке пояснили, что реорганизация связана с необходимостью перестроить бизнес-модель розницы с акцентом на цифровые решения и платформы, чтобы оперативнее реагировать на меняющиеся запросы клиентов и рынка.