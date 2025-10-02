Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ВТБ: выдача ипотечных кредитов в России сократилась на треть за год

Ведомости

В денежном выражении объем выдачи ипотеки россиянам превысил 2,6 трлн руб. в период с января по сентябрь 2025 г., но сократился примерно на треть в сравнении с девятью месяцами 2024 г., сообщила пресс-служба ВТБ.

В сентябре российские банки направили гражданам около 405 млрд руб. ипотечных займов. Эта сумма охватывает ипотеки и на первичное, и на вторичное жилье. Рост в сравнении с сентябрем 2024 г. составил 11%. Показатель также увеличился на 3% от результата августа 2025 г.

По данным ВТБ, улучшение условий рыночного ипотечного кредитования привело к падению доли льготных ипотек с господдержкой. В сентябре на последние пришлось 76% (в августе показатель был равен 78%, в июле – 82%). По мнению экспертов банка, их доля до конца года может сократиться до 70%. «Локомотивом рынка по-прежнему остается семейная ипотека», – отметили представители ВТБ.

В начале сентября глава Сбербанка Герман Греф говорил, что рынок ипотеки может стабилизироваться через год, а сейчас он «сильно болеет» и на россиянах это отражается недоступностью ипотеки. По его мнению, поддержка ипотеки в период пандемии COVID-19 и в 2022 г. была довольно рациональным решением правительства, однако затем в стране «чуть-чуть перегрели» рынок.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её