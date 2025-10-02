ВТБ: выдача ипотечных кредитов в России сократилась на треть за год

В начале сентября глава Сбербанка Герман Греф говорил, что рынок ипотеки может стабилизироваться через год, а сейчас он «сильно болеет» и на россиянах это отражается недоступностью ипотеки. По его мнению, поддержка ипотеки в период пандемии COVID-19 и в 2022 г. была довольно рациональным решением правительства, однако затем в стране «чуть-чуть перегрели» рынок.