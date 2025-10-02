ВТБ: выдача ипотечных кредитов в России сократилась на треть за год
В денежном выражении объем выдачи ипотеки россиянам превысил 2,6 трлн руб. в период с января по сентябрь 2025 г., но сократился примерно на треть в сравнении с девятью месяцами 2024 г., сообщила пресс-служба ВТБ.
В сентябре российские банки направили гражданам около 405 млрд руб. ипотечных займов. Эта сумма охватывает ипотеки и на первичное, и на вторичное жилье. Рост в сравнении с сентябрем 2024 г. составил 11%. Показатель также увеличился на 3% от результата августа 2025 г.
По данным ВТБ, улучшение условий рыночного ипотечного кредитования привело к падению доли льготных ипотек с господдержкой. В сентябре на последние пришлось 76% (в августе показатель был равен 78%, в июле – 82%). По мнению экспертов банка, их доля до конца года может сократиться до 70%. «Локомотивом рынка по-прежнему остается семейная ипотека», – отметили представители ВТБ.
В начале сентября глава Сбербанка Герман Греф говорил, что рынок ипотеки может стабилизироваться через год, а сейчас он «сильно болеет» и на россиянах это отражается недоступностью ипотеки. По его мнению, поддержка ипотеки в период пандемии COVID-19 и в 2022 г. была довольно рациональным решением правительства, однако затем в стране «чуть-чуть перегрели» рынок.