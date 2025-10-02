ЦБ ожидает присоединения еще восьми банков к платформе цифрового рубля

Ожидается, что число счетов цифрового рубля у физических лиц на конец текущего года вырастет в два раза до 5000, юридических лиц – с 70 до 100 счетов. Массовое внедрение цифрового рубля планируется начать с 1 сентября 2026 г. Центробанк ожидает, что до конца 2026 г. число банков, подключенных к платформе, увеличится до 40, количество счетов физлиц – до 50 000, юрлиц – до 12 000.