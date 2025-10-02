Газета
ЦБ ожидает присоединения еще восьми банков к платформе цифрового рубля

Банк России ожидает, что число банков, завершивших мероприятия по подключению к платформе цифрового рубля, до конца 2025 г. увеличится с 17 до 25. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке, который ознакомился с таким прогнозом в презентации регулятора.

Ожидается, что число счетов цифрового рубля у физических лиц на конец текущего года вырастет в два раза до 5000, юридических лиц – с 70 до 100 счетов. Массовое внедрение цифрового рубля планируется начать с 1 сентября 2026 г. Центробанк ожидает, что до конца 2026 г. число банков, подключенных к платформе, увеличится до 40, количество счетов физлиц – до 50 000, юрлиц – до 12 000.

Регулятор собирается развивать платежи юрлиц в пользу физлиц (B2C), к примеру, выплату зарплаты, страхового возмещения и платежи физлиц в пользу юрлиц (C2B), в частности механизм подписок. Кроме того, будет реализован функционал по приему платежей физлиц и юрлиц в бюджеты бюджетной системы. До конца 2026 г. планируется также реализация механизмов расчета и выплаты комиссии и вознаграждения банкам-участникам платформы цифрового рубля.

До конца 2025 г. цифровой рубль будет тестироваться на ограниченном перечне бюджетных операций. С 1 января 2026 г. он будет использоваться для любых доходных и расходных операций федерального бюджета, с 1 июля 2027 г. – во внебюджетных фондах, на региональном и муниципальном уровнях.

1 сентября оплату с помощью цифрового рубля протестировали ВТБ и аэропорт «Пулково». Операция прошла через POS-терминал, где был сгенерирован универсальный платежный QR-код с возможностью выбора способа расчета, включая СБП. Клиент аэропорта после сканирования кода указал цифровой рубль для оплаты. Транзакция была успешно завершена.

