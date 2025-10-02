Газета
Банк России снизил официальный курс доллара до 81 рубля

Ведомости

Центральный банк России установил на 3 октября официальный курс доллара на уровне 81,01 руб. Это на 0,49 руб. ниже предыдущего значения, сообщается на сайте регулятора.

Курс евро снизился на 0,30 руб. и достиг 95,34 руб. Курс юаня уменьшился на 0,06 руб. и составил 11,33 руб.

Банк России устанавливает курсы валют после введения американских санкций против Мосбиржи. С декабря 2024 г. регулятор рассчитывает курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка.

24 сентября Минэкономразвития пересмотрело прогноз по курсу рубля. Среднегодовое значение на 2025 г. ожидается на уровне 86,1 руб./$ против 94,3 руб./$ в апрельской версии. На 2026 г. прогноз улучшен до 92,2 руб./$ вместо 100,2 руб./$. В 2027 г. ведомство прогнозирует ослабление рубля до 95,8 руб./$, в 2028 г. – до 100,1 руб./$. Ранее ожидалось 103,5 и 106 руб./$ соответственно.

