ЦБ: на платежном рынке РФ появилась первая саморегулируемая организация

Ведомости

На российском платежном рынке появилась первая саморегулируемая организация (СРО), сообщил Центробанк.

Модель саморегулирования позволяет гибко реагировать на изменения, внедрять лучшие практики и контролировать их исполнение, рассказали в ЦБ. До этого модель успешно работала на финансовом рынке.

Банк России напомнил, что с даты появления первой СРО все операторы, включенные в соответствующий реестр ЦБ, должны вступить в любую профильную СРО в течение 90 дней. После этого срока не вступившие в такую организацию участники платежного рынка будут обязаны прекратить прием платежей.

18 августа «Ведомости» писали, что операторы по приему платежей (ОПП) медлят с объединением в СРО на базе профильных ассоциаций. Многие ОПП говорили о неопределенности, будут ли такие организации. Другая причина промедления компаний связана с долгими внутренними корпоративными процедурами принятия решения о вступлении в ассоциации, рассказала «Ведомостям» директор АРЦ Екатерина Бондусь.

ЦБ рекомендовал операторам активнее вступать в ассоциации для создания на их базе СРО, так как это позволяет сделать их работу прозрачнее, сообщал «Ведомостям» его представитель.

В реестр операторов по приему платежей Банка России входят 680 компаний. Через их кассы и платежные терминалы люди могут оплачивать товары, услуги ЖКХ, связи, телевидения и другие, а также совершать обязательные платежи.

