ЦБ: на платежном рынке РФ появилась первая саморегулируемая организация

18 августа «Ведомости» писали, что операторы по приему платежей (ОПП) медлят с объединением в СРО на базе профильных ассоциаций. Многие ОПП говорили о неопределенности, будут ли такие организации. Другая причина промедления компаний связана с долгими внутренними корпоративными процедурами принятия решения о вступлении в ассоциации, рассказала «Ведомостям» директор АРЦ Екатерина Бондусь.