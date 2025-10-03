Число вкладчиков ВТБ выросло на 2 млн человек с начала 2025 года

Совокупный кредитный портфель до вычета резервов на 31 августа составил 24,2 трлн руб. и вырос на 1,8% с начала года. Кредиты юрлицам увеличились на 4,8% до 16,7 трлн руб. Кредиты физлицам снизились на 4,2% и достигли 7,5 трлн руб. Объем средств розничных клиентов вырос на 4,4% до 13,6 трлн руб. Объем средств корпоративных клиентов снизился на 7,8% и составил 12,8 трлн руб. Суммарный объем средств клиентов к 31 августа 2025 г. упал на 1,9% до 26,4 трлн руб.