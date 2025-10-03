Число вкладчиков ВТБ выросло на 2 млн человек с начала 2025 года
С начала 2025 г. количество вкладчиков ВТБ выросло на 17%, или 2 млн, до 13,6 млн человек, несмотря на снижение ставок по сберегательным продуктам на рынке. Об этом сообщается на сайте финансовой организации.
За девять месяцев текущего года ВТБ нарастил вложения розничных клиентов до 11,1 трлн руб. На вклады физических лиц приходится 8 трлн руб., на накопительные счета – 1,8 трлн руб.
Банк прогнозирует, что рынок сбережений в России вырастет на 15% к концу 2025 г. и составит 66,2 трлн руб.
26 сентября ВТБ опубликовал отчет по МСФО за восемь месяцев 2025 г. Чистая прибыль банка сократилась на 3,2% до 327,6 млрд руб. Чистые операционные доходы до резервов за январь – август выросли на 6% и достигли 738,4 млрд руб. Чистые процентные доходы упали на 41,4% до 221,7 млрд руб. Чистая процентная маржа за отчетный период составила 1%.
Совокупный кредитный портфель до вычета резервов на 31 августа составил 24,2 трлн руб. и вырос на 1,8% с начала года. Кредиты юрлицам увеличились на 4,8% до 16,7 трлн руб. Кредиты физлицам снизились на 4,2% и достигли 7,5 трлн руб. Объем средств розничных клиентов вырос на 4,4% до 13,6 трлн руб. Объем средств корпоративных клиентов снизился на 7,8% и составил 12,8 трлн руб. Суммарный объем средств клиентов к 31 августа 2025 г. упал на 1,9% до 26,4 трлн руб.