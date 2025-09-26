Чистая прибыль ВТБ в августе сократилась на 41%

ВТБ нарастил чистые комиссионные доходы за январь-август на 23,2% до 197,1 млрд руб., в августе – на 2,4% до 26 млрд руб. В августе банк получил доходы от создания резервов в 0,4 млрд руб., за восемь месяцев расходы составили 118,6 млрд руб. Расходы на персонал и административные расходы в августе выросли на 20,7% и составили 43,2 млрд руб. За восемь месяцев показатель возрос на 17,8% и достиг 335,9 млрд руб. Соотношение расходов и чистых операционных доходов до создания резервов составило 63,3% в августе 2025 г. (34,8% в августе 2024 г.) и 45,5% за восемь месяцев 2025 г. (40,9% за аналогичный период 2024 г.).