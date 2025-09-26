Чистая прибыль ВТБ в августе сократилась на 41%
Чистые операционные доходы до резервов за январь-август возросли на 6% и достигли 738,4 млрд руб., в августе – сократились на 33,5% до 68,2 млрд руб. Чистые процентные доходы за восемь месяцев сократились на 41,4% до 221,7 млрд руб., в августе – на 24,1% и достигли 35,3 млрд руб. Чистая процентная маржа составила 1,3% в августе и 1,0% за восемь месяцев против 1,9% и 2,0% за аналогичные периоды 2024 г.
ВТБ нарастил чистые комиссионные доходы за январь-август на 23,2% до 197,1 млрд руб., в августе – на 2,4% до 26 млрд руб. В августе банк получил доходы от создания резервов в 0,4 млрд руб., за восемь месяцев расходы составили 118,6 млрд руб. Расходы на персонал и административные расходы в августе выросли на 20,7% и составили 43,2 млрд руб. За восемь месяцев показатель возрос на 17,8% и достиг 335,9 млрд руб. Соотношение расходов и чистых операционных доходов до создания резервов составило 63,3% в августе 2025 г. (34,8% в августе 2024 г.) и 45,5% за восемь месяцев 2025 г. (40,9% за аналогичный период 2024 г.).
Совокупный кредитный портфель до вычета резервов на 31 августа составил 24,2 трлн руб. и вырос на 0,7% в августе и на 1,8% с начала года. Кредиты юрлицам за восемь месяцев выросли на 4,8% до 16,7 трлн руб. (рост за август – 1,1%). Кредиты физлицам остались без изменений в августе и снизились на 4,2% с начала года, до 7,5 трлн руб.
Объем средств розничных клиентов упал на 1,3% в августе и вырос на 4,4% с начала 2025 г., до 13,6 трлн руб. Объем средств корпоративных клиентов увеличился на 0,6% в августе и снизился на 7,8% за восемь месяцев этого года, составив 12,8 трлн руб. Суммарный объем средств клиентов к 31 августа 2025 г. снизился на 0,4% в августе и на 1,9% с начала года и достиг 26,4 трлн руб.
1 июля акционеры ВТБ одобрили выплату дивидендов за 2024 г. в размере 25,58 руб. на обыкновенную акцию. Их общая сумма составила 275,75 млрд руб. В апреле наблюдательный совет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 г. в объеме, соответствующем решению акционеров. Он равен 50% от рекордной чистой прибыли компании по МСФО.