ВТБ выплатит дивиденды за 2024 год в размере 25,58 рубля на акцию

Тогда рекомендация набсовета стала неожиданностью. В предыдущий раз ВТБ распределял прибыль по итогам 2020 г. После этого в 2022 г. кризис ударил по группе, и она показала рекордный убыток для банковского сектора в размере 667,5 млрд руб. Однако в 2024 г. топ-менеджмент был намерен выплатить вознаграждение на фоне высокой прибыли, которая второй год подряд показала рекордное значение (551,4 млрд руб.). Рост показателя составил 28%, а рентабельность капитала достигла 22,9%. На фоне необходимости соблюдать норматив достаточности капитала с надбавками (9,25% с учетом требований ЦБ) первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что выплата дивидендов не помешает группе вести успешную банковскую деятельность.