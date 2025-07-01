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ВТБ выплатит дивиденды за 2024 год в размере 25,58 рубля на акцию

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Акционеры банка ВТБ одобрили выплату дивидендов за 2024 г., общая сумма которых достигнет 275,75 млрд руб. По 25,58 руб. будет выделено на каждую обыкновенную акцию. Решения, принятые на годовом собрании, опубликованы на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

В апреле наблюдательный совет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 г. в объеме, который соответствует решению акционеров. Он равен 50% от рекордной чистой прибыли компании по МСФО. Тогда же акционерам посоветовали установить дату закрытия списка лиц, которые имеют право на получение выплат, на 11 июля.

Тогда рекомендация набсовета стала неожиданностью. В предыдущий раз ВТБ распределял прибыль по итогам 2020 г. После этого в 2022 г. кризис ударил по группе, и она показала рекордный убыток для банковского сектора в размере 667,5 млрд руб. Однако в 2024 г. топ-менеджмент был намерен выплатить вознаграждение на фоне высокой прибыли, которая второй год подряд показала рекордное значение (551,4 млрд руб.). Рост показателя составил 28%, а рентабельность капитала достигла 22,9%. На фоне необходимости соблюдать норматив достаточности капитала с надбавками (9,25% с учетом требований ЦБ) первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что выплата дивидендов не помешает группе вести успешную банковскую деятельность.

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