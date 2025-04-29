Зачем ВТБ возвращаться к дивидендам раньше срока

ВТБ преподнес своим акционерам сюрприз – набсовет банка рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 г. в размере 275,75 млрд руб., или 50% от рекордной чистой прибыли по МСФО. Распределение вознаграждения акционерам согласовано с Банком России при условии, что банк восполнит капитал, уточнил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.