Зачем ВТБ возвращаться к дивидендам раньше срока

Зачем ВТБ возвращаться к дивидендам раньше срокаГосударству нужны доходы, а банк сможет восполнить капитал через допэмиссию
ВТБ преподнес своим акционерам сюрприз – набсовет банка рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 г. в размере 275,75 млрд руб., или 50% от рекордной чистой прибыли по МСФО. Распределение вознаграждения акционерам согласовано с Банком России при условии, что банк восполнит капитал, уточнил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
Годовое общее собрание акционеров ВТБ пройдет 30 июня, дата закрытия реестра получателей дивидендов – 11 июля.
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