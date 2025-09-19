Костин: ВТБ будет бороться за регулярную выплату дивидендов

В предыдущий раз ВТБ распределял прибыль за 2020 г. После этого в 2022 г. по группе ударил кризис, она показала рекордный убыток для банковского сектора в 667,5 млрд руб. В 2024 г. топ-менеджмент хотел выплатить вознаграждение на фоне высокой прибыли, которая увеличилась на 28%, до 551,4 млрд руб. Рентабельность капитала тогда достигла 22,9%.