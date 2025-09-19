Костин: ВТБ будет бороться за регулярную выплату дивидендов
Костин выразил уверенность, что выплата дивидендов в 2025 г. серьезно повлияла на интересы инвесторов ВТБ и была на высоком уровне. Он добавил, что банк обсудит с Центробанком необходимость регулярных выплат дивидендов. По словам главы финансовой организации, от этого также во многом зависит дальнейшая судьба привлечения капитала на фондовом рынке.
«Мы нацелены и считаем, что для банка необходимо, чтобы дивиденды выплачивались регулярно, будем за это бороться», – подчеркнул он.
В апреле наблюдательный совет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 г. в объеме, соответствующем решению акционеров. Он равен 50% от рекордной чистой прибыли компании по МСФО.
В предыдущий раз ВТБ распределял прибыль за 2020 г. После этого в 2022 г. по группе ударил кризис, она показала рекордный убыток для банковского сектора в 667,5 млрд руб. В 2024 г. топ-менеджмент хотел выплатить вознаграждение на фоне высокой прибыли, которая увеличилась на 28%, до 551,4 млрд руб. Рентабельность капитала тогда достигла 22,9%.