Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Костин: ВТБ будет бороться за регулярную выплату дивидендов

Ведомости

ВТБ будет бороться за то, чтобы дивиденды от банка стали регулярными. Об этом заявил глава финансовой организации Андрей Костин в эфире «России-24».

Костин выразил уверенность, что выплата дивидендов в 2025 г. серьезно повлияла на интересы инвесторов ВТБ и была на высоком уровне. Он добавил, что банк обсудит с Центробанком необходимость регулярных выплат дивидендов. По словам главы финансовой организации, от этого также во многом зависит дальнейшая судьба привлечения капитала на фондовом рынке.

«Мы нацелены и считаем, что для банка необходимо, чтобы дивиденды выплачивались регулярно, будем за это бороться», – подчеркнул он.

1 июля акционеры ВТБ утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 г. в размере 25,58 руб. на обыкновенную акцию. Их общая сумма составила 275,75 млрд руб.

В апреле наблюдательный совет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 г. в объеме, соответствующем решению акционеров. Он равен 50% от рекордной чистой прибыли компании по МСФО.

В предыдущий раз ВТБ распределял прибыль за 2020 г. После этого в 2022 г. по группе ударил кризис, она показала рекордный убыток для банковского сектора в 667,5 млрд руб. В 2024 г. топ-менеджмент хотел выплатить вознаграждение на фоне высокой прибыли, которая увеличилась на 28%, до 551,4 млрд руб. Рентабельность капитала тогда достигла 22,9%.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь