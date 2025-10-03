В России появятся ипотечные микрокредитные компании с госучастием

2 октября ВТБ сообщил, что в денежном выражении объем выдачи ипотеки гражданам превысил 2,6 трлн руб. с января по сентябрь 2025 г., но снизился примерно на треть в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. В сентябре банки направили россиянам около 405 млрд руб. ипотечных займов. Эта сумма охватывает ипотеки на первичное и вторичное жилье. Рост в сравнении с сентябрем прошлого года составил 11%. Показатель вырос на 3% и от результата августа 2025 г.