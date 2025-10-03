В России появятся ипотечные микрокредитные компании с госучастием
В России с 22 октября начнут действовать ипотечные микрокредитные компании (МКК). Они созданы для реализации государственных программ по расширению доступности жилья в регионах. Об этом сообщается на сайте Центрального банка России.
Как отмечает регулятор, 100% акций МКК будет принадлежать российским субъектам. В одном регионе может быть не более одной ипотечной компании. Центробанк будет вести список таких организаций и осуществлять надзор за ними.
В целях адаптации новых участников рынка регулятор установил мораторий на применение ипотечными МКК ограничения полной стоимости кредита. Он действует до 31 марта включительно.
2 октября ВТБ сообщил, что в денежном выражении объем выдачи ипотеки гражданам превысил 2,6 трлн руб. с января по сентябрь 2025 г., но снизился примерно на треть в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. В сентябре банки направили россиянам около 405 млрд руб. ипотечных займов. Эта сумма охватывает ипотеки на первичное и вторичное жилье. Рост в сравнении с сентябрем прошлого года составил 11%. Показатель вырос на 3% и от результата августа 2025 г.