Банк России повысил курс доллара на 6 октября почти на рубль
Банк России повысил курс доллара на 6 октября на 0,89 руб. до 81,9 руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
В то же время курс евро поднялся на 0,71 руб. до 96,05 руб. Юань же вырос на 0,08 руб. до 11,42 руб.
Банк России устанавливает курсы валют после введения американских санкций против Мосбиржи. С декабря 2024 г. регулятор рассчитывает курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка.
24 сентября Минэкономразвития пересмотрело прогноз по курсу рубля. Среднегодовое значение на 2025 г. ожидается на уровне 86,1 руб./$ против 94,3 руб./$ в апрельской версии. На 2026 г. прогноз улучшен до 92,2 руб./$ вместо 100,2 руб./$. В 2027 г. ведомство прогнозирует ослабление рубля до 95,8 руб./$, в 2028 г. – до 100,1 руб./$. Ранее ожидалось 103,5 и 106 руб./$ соответственно.